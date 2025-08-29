AirPods Pro 3 : une fuite de design dévoile un changement qui divise

Des détails sur le design du boîtier des AirPods Pro 3 auraient fuité

Des fabricants d’accessoires affirment qu’il intégrerait désormais une zone tactile pour l’appairage et la réinitialisation

Un choix qui déçoit certains, mais qui paraît probable puisque les AirPods 4 ont déjà adopté ce changement

Les très attendus AirPods Pro 3 devraient être dévoilés très bientôt – probablement lors de l’événement Apple du 9 septembre 2025, qui devrait aussi marquer le lancement de l’iPhone 17. La surprise vient du fait que si peu d’informations ont circulé au sujet de ces nouveaux écouteurs.

Malgré le secret bien connu d’Apple, la plupart de ses produits finissent toujours par fuiter d’une manière ou d’une autre. Mais les AirPods Pro 3 sont restés jusqu’ici plutôt discrets, en dehors de rumeurs répétées selon lesquelles ils intégreraient des capteurs de fréquence cardiaque.

Une nouvelle fuite pourrait toutefois concerner leur design. D’après Majinbu Official, des fabricants d’accessoires ont partagé des images et indiqué que le boîtier des nouveaux AirPods serait légèrement plus petit que celui des AirPods Pro 2. Toutefois, les dimensions communiquées semblent très proches du modèle actuel.

Il a également été précisé que le boîtier conserverait l’attache pour dragonne déjà présente sur les AirPods Pro 2.

(Image credit: Majinbu Official)

Un autre changement attendu concerne la disparition du bouton situé à l’arrière du boîtier, remplacé par une zone tactile en façade. Une évolution qui ne fait pas l’unanimité.

Ce basculement paraît inévitable : les AirPods 4 et leur version avec réduction active du bruit avaient déjà adopté cette solution, et il semble logique qu’Apple poursuive dans cette voie. Pourtant, le bouton physique rendait de fiers services.

Il permettait de passer en mode appairage avec des appareils non-Apple, mais aussi de réinitialiser les écouteurs en cas de problème. C’est précisément cette seconde fonction qui rendait le bouton physique précieux.

Lorsqu’une paire d’AirPods cessait de répondre, il suffisait d’appuyer sur le bouton arrière pour les réinitialiser, avec une bonne chance de résoudre le souci. Surtout, la pression mécanique donnait la certitude d’avoir effectué la manipulation correctement.

Avec une surface tactile, l’incertitude grandit : si rien ne se passe, difficile de savoir si la mauvaise zone a été pressée ou si les écouteurs refusent tout simplement de se réinitialiser.

Dans le domaine du design d’expérience utilisateur, ce principe s’appelle une « affordance » : la manière dont un objet indique qu’il peut être utilisé. Un bouton physique est une affordance naturelle, visible et perceptible. Un bouton tactile peut s’appuyer sur la lumière ou le son pour signaler l’action, mais cela suppose que l’électronique fonctionne correctement – ce qui n’est pas garanti en cas de panne.

Malgré tout, ces fuites n’apportent pas encore une vision complète des AirPods Pro 3. On s’attend à une qualité sonore améliorée, une réduction de bruit active plus performante, l’arrivée de la puce H3, de nouvelles fonctions intelligentes liées à cette dernière, et probablement un prix en hausse, dans la tendance des dernières années.

Ils devraient aussi être les meilleurs AirPods jamais proposés par Apple.

La réponse arrivera sans doute d’ici quelques semaines. Certes, la présence ou non d’un bouton ne sera pas la priorité des utilisateurs, mais cette fuite reste une confirmation de plus que leur lancement approche.