AirPods Pro 3 : une sortie imminente avec une évolution clé

Les AirPods Pro 3 devraient être lancés cette année

Ils pourraient intégrer un capteur de fréquence cardiaque

Cela fait déjà trois ans que les AirPods Pro 2 sont sortis

De nombreux rapports contradictoires circulent quant à savoir si Apple lancera les AirPods Pro 3 cette année, mais l’un des journalistes les plus fiables sur l’univers Apple affirme que les écouteurs sans fil arriveront bien d’ici la fin 2025.

Ce journaliste n’est autre que Mark Gurman de Bloomberg, qui annonce également que les AirPods Pro 3 bénéficieront d’une mise à jour majeure : l’intégration d’un moniteur de fréquence cardiaque. Cette technologie a déjà été introduite dans les Powerbeats Pro 2, sortis en février.

Dans le cas des Powerbeats Pro 2, des capteurs optiques LED émettent des impulsions plus de 100 fois par seconde afin de mesurer le rythme cardiaque via le flux sanguin. Les AirPods Pro 3 devraient fonctionner de manière similaire et transmettre ces données directement à l’application Apple Santé.

Mark Gurman réaffirme par ailleurs qu’Apple travaillerait sur une option d’abonnement payant baptisée Health+, qui pourrait inclure les services d’un coach sportif virtuel basé sur l’IA. L’idée serait d’offrir des conseils personnalisés en matière d’alimentation, d’exercice et plus encore.

Trois ans plus tard

Les AirPods 4 ont été lancés en septembre 2024. (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

L’attente autour des AirPods Pro 3 est longue, puisque les AirPods Pro 2 ont été lancés en septembre 2022. Depuis, le marché des écouteurs sans fil a considérablement évolué, et les AirPods 4 ont également vu le jour.

La plupart des fuites et rumeurs concernent la date de lancement effective. Des indices découverts dans iOS 26 suggèrent une sortie en 2025, même si une source fiable a avancé une commercialisation en 2026.

Il semble évident qu’Apple souhaite mettre la santé au cœur des AirPods Pro 3, au-delà de la qualité audio, et il est possible que les écouteurs soient capables de suivre d’autres données vitales en plus du rythme cardiaque.

Les écouteurs sans fil font partie des appareils annoncés comme étant “dans les tuyaux” chez Apple “dès cet automne”, ce qui correspond généralement à la période de septembre à novembre. Sont également attendus le lancement de l’iPhone 17 et de l’Apple Watch 11 le mois prochain.