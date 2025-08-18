iPhone 17 Pro/Pro Max : les premières fuites révèlent une mise à jour photo et un changement interne

Une nouvelle série de rumeurs sur l’iPhone 17 vient d’apparaître

Le modèle iPhone 17 Pro Max serait sur le point de recevoir une amélioration de son appareil photo

Il semblerait également que le logement pour carte SIM soit maintenu dans certains marchés

Les rumeurs et fuites autour de l’iPhone 17 sont nombreuses, et les plus récentes apportent de nouveaux détails sur les modèles les plus haut de gamme attendus le mois prochain : l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max.

Pour commencer, le leaker Majin Bu (relayé par GSMArena) a publié des photos censées montrer la présence du tiroir SIM sur l’iPhone 17 Pro. Si les iPhones vendus aux États-Unis sont passés au tout eSIM, ce n’est pas le cas sur les marchés internationaux, et il semblerait que les modèles 2025 ne fassent pas exception.

Par ailleurs, des images supposées de l’intérieur de l’iPhone 17 Pro Max, partagées par le leaker Yeux1122 (via Wccftech), montrent le même design de batterie recouverte de métal que celui de l’iPhone 16 Pro, introduit pour améliorer la gestion thermique, ainsi qu’un module photo arrière plus imposant, déjà évoqué dans de précédentes fuites.

On distingue également deux formats différents de batterie, correspondant vraisemblablement aux versions avec et sans emplacement physique pour carte SIM. C’est un indice supplémentaire des adaptations qu’Apple doit prévoir pour ses modèles selon les marchés mondiaux.

Améliorations photo

Les caméras arrière de l'iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

La fuite la plus enthousiasmante de cette nouvelle vague vient d’un autre informateur réputé, Setsuna Digital (via Notebookcheck), qui affirme que l’iPhone 17 Pro Max bénéficierait du téléobjectif le plus puissant jamais proposé.

Difficile de savoir si cela signifie le plus puissant jamais intégré à un iPhone ou à un smartphone en général, mais dans tous les cas il s’agirait d’une avancée majeure. Pour rappel, l’iPhone 16 Pro Max dispose d’un triple module photo 48MP+48MP+12MP, avec un zoom optique 5x assuré par le téléobjectif.

Aucune donnée précise n’indique encore l’évolution du zoom optique ou du nombre de mégapixels, mais certaines rumeurs évoquent déjà un zoom optique 8x, ce qui expliquerait le redesign attendu de la partie arrière. Apple pourrait également profiter du lancement pour introduire une application photo professionnelle dédiée.

La réponse ne devrait pas tarder : si le calendrier habituel est respecté, la gamme iPhone 17 sera dévoilée en septembre, probablement le mardi 9 septembre.