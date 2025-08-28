L’iPhone 17 Pro pourrait recharger vos AirPods sans fil

L’iPhone 17 Pro et Pro Max pourraient prendre en charge la recharge sans fil inversée

Cette fonction permettrait d’utiliser ces modèles pour recharger sans fil des accessoires comme les AirPods ou l’Apple Watch

Reste à savoir si Apple pourra proposer cette innovation tout en conservant MagSafe

L’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max pourraient intégrer une fonctionnalité déjà présente depuis des années sur les smartphones Android. Selon une fuite relayée par Fixed Focus Digital via BGR, ces modèles seraient compatibles avec la recharge sans fil inversée.

Concrètement, il suffirait de poser ses AirPods ou son Apple Watch à l’arrière de l’iPhone pour les recharger, en utilisant la batterie du téléphone comme support d’alimentation.

La fonction fonctionnerait sans doute aussi avec d’autres iPhone, mais le processus serait très lent et viderait rapidement la batterie du modèle utilisé comme chargeur. En revanche, comme sur d’autres appareils compatibles, il devrait être possible de recharger également des accessoires non Apple.

Même si cette option reste marginale, elle figure déjà parmi les caractéristiques de plusieurs modèles Android haut de gamme, notamment la gamme Samsung Galaxy S25.

Le casse-tête MagSafe

Un accessoire Pixelsnap similaire à Magsafe sur le Pixel 10 Pro (Image credit: Philip Berne / Future)

Un détail intrigue cependant. Google a supprimé cette fonction sur sa série Pixel 10 au profit d’un système magnétique similaire à MagSafe. Selon la marque, la présence d’aimants empêchait de combiner recharge magnétique et recharge inversée.

Cela pose la question de savoir si Apple parviendra à concilier les deux sur l’iPhone 17 Pro. Le fait que Google n’y soit pas parvenu incite à une certaine prudence, même si une autre fuite évoque une puissance de recharge de 7,5 W. Cela ne suffirait pas à recharger rapidement un smartphone, mais dépasserait déjà certains modèles Android.

Toutefois, ces rumeurs indiquent uniquement que la recharge sans fil inversée a été testée sur l’iPhone 17 Pro. Même si les informations s’avèrent exactes, rien ne garantit qu’Apple décidera de proposer cette fonction au lancement.

La réponse ne devrait plus tarder : la série iPhone 17 est attendue pour septembre, et une source précise même la date du 9 septembre.