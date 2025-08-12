Le Google Pixel 10 pourrait abandonner la carte SIM classique

Une fuite laisse entendre que le Pixel 10 pourrait être uniquement compatible eSIM

Ce changement pourrait ne concerner que les États-Unis

C’est une transition qu’Apple a opérée depuis 2022

Les fuites autour du Google Pixel 10 sont désormais fréquentes – la présentation officielle de la gamme est prévue pour le mercredi 20 août – mais la dernière en date sort quelque peu de l’ordinaire. Elle laisse penser que ces smartphones pourraient être dépourvus de tiroir pour carte SIM physique et fonctionner uniquement avec des eSIM.

La rumeur provient du généralement fiable Evan Blass, qui aurait repris l’information d’une autre source. Il semblerait que seul le Pixel 10 Pro Fold de la gamme disposerait encore d’un emplacement pour carte SIM physique.

Cela signifierait que le Pixel 10, le Pixel 10 Pro et le Pixel 10 Pro XL deviendraient les premiers téléphones de Google à reposer exclusivement sur la technologie eSIM. Toutefois, Blass précise que cette information pourrait ne concerner que les modèles commercialisés aux États-Unis.

Comme l’a souligné 9to5Google, certaines images fuitées du Pixel 10 montrent bien la présence d’un tiroir SIM. Cependant, la plupart des rendus diffusés jusqu’à présent ne dévoilent pas la partie inférieure des appareils, là où se trouve l’emplacement sur les Pixel 9.

L'avenir, c'est l'eSIM

📲Tipster reports that the P10, P10P, and P10PXL will all ditch the physical SIM tray in favor of two active eSIM slots; only the P10PF will support hardware SIMs.August 8, 2025

Si la gamme Pixel 10 se révélait effectivement compatible uniquement eSIM, la surprise ne serait pas totale : des rumeurs similaires avaient déjà circulé en 2023 au sujet de certains modèles de Pixel 8.

De plus, Apple a adopté cette approche sur le marché américain depuis la sortie de l’iPhone 14 en septembre 2022. La marque y est parvenue sans provoquer de perturbations majeures, ce qui pourrait encourager Google à suivre la même voie.

La technologie eSIM est devenue beaucoup plus simple et fiable ces dernières années. Elle présente aussi plusieurs avantages par rapport aux cartes SIM physiques, notamment une configuration plus rapide et un gain de place à l’intérieur du châssis pour intégrer d’autres composants.

Il ne reste qu’une dizaine de jours à patienter avant de découvrir officiellement les choix de Google. D’après les rumeurs, la gamme ne devrait pas constituer une avancée technologique majeure, mais ce point précis pourrait marquer un tournant.