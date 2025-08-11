Les clichés les plus détaillés du Google Pixel 10 annoncent 5 changements majeurs

Une image officielle d'un téléphone qui serait le Pixel 10 Pro

Des documents marketing de la série Pixel 10 semblent avoir fuité, incluant des photos et des vidéos

Ces éléments contiennent également l’affirmation selon laquelle Google AI Pro serait offert pendant un an avec certains modèles Pixel

Cinq améliorations majeures ont été recensées, pouvant rendre ces smartphones particulièrement intéressants

La sortie de la série Google Pixel 10 est désormais prévue dans moins de deux semaines, avec le 20 août comme date clé. Mais avant cette annonce, divers supports marketing officiels semblent avoir fuité.

Partagés par Evan Blass, ils incluent des vidéos des Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro Fold, ainsi que des photos marketing de chaque modèle. Ces visuels ne dévoilent pas vraiment d’informations inédites, d’autant que Google avait déjà laissé fuiter la gamme Pixel 10.

Deux éléments retiennent toutefois particulièrement l’attention. D’abord, la présence du Pixel 10 Pro Fold dans ces images laisse penser qu’une rumeur récente — affirmant que ce modèle ne sortirait qu’en octobre — pourrait être erronée.

Ensuite, la fuite comprend également une image indiquant qu’un an d’abonnement à Google AI Pro serait offert pour l’achat de certains modèles Pixel. Il est donc probable qu’une partie ou l’ensemble de la série Pixel 10 soit vendu avec cet avantage inclus.

Même sans ce bonus, ces téléphones pourraient valoir le détour, et cinq améliorations majeures à attendre ont été détaillées ci-dessous.

1. Un coach photo alimenté par l'IA

Le Google Pixel 9 Pro XL (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Google a toujours été davantage une entreprise de logiciels que de matériel informatique, il n'est donc pas surprenant que l'une des mises à jour les plus attendues du Pixel 10 concerne justement ses logiciels.

Selon une fuite, toute la série Pixel 10 pourrait être lancée avec un « Camera Coach », un outil apparemment alimenté par Gemini qui utilisera l'IA pour vous aider à prendre de meilleures photos.

Il fonctionnerait en analysant les photos que vous prenez, puis en vous proposant des suggestions contextuelles, comme tenir l'appareil photo sous un angle différent ou rechercher un meilleur éclairage. Cela pourrait donc être un excellent outil pour tous ceux qui apprécient encore les photos réelles (plutôt que celles fortement retouchées par l'IA), mais qui souhaitent utiliser l'IA pour les améliorer.

2. Indice de protection IP68 pour le Pixel 10 Pro Fold

Le Google Pixel 9 Pro Fold (Image credit: Philip Berne / Future)

Une rumeur particulièrement enthousiasmante au sujet du Google Pixel 10 Pro Fold évoque une certification IP68. Cela signifierait non seulement une résistance accrue à l’eau — comme sur la plupart des smartphones pliables — mais aussi une étanchéité totale à la poussière, ce qu’aucun modèle pliable n’a encore réussi à atteindre.

Les certifications IP68 sont courantes sur les smartphones classiques, mais la présence d’une charnière et des composants spécifiques aux modèles pliables rend cette prouesse plus complexe.

Si Google a relevé ce défi, le Pixel 10 Pro Fold pourrait gagner en durabilité face à ses concurrents et afficher un argument de vente solide.

3. Une nouvelle puce Tensor G5

Le Google Pixel 9 Pro XL (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Parmi les améliorations attendues, mais toujours appréciées, figure l’adoption d’une puce plus récente et plus performante, probablement baptisée Tensor G5.

De toutes les évolutions évoquées, c’est celle dont la probabilité est la plus élevée, car il serait surprenant qu’un nouveau modèle ne bénéficie pas d’un nouveau processeur.

Ce composant devrait améliorer les performances dans toutes les utilisations, avec un impact notable sur les jeux exigeants, l’IA et d’autres tâches gourmandes en ressources. Cela dit, les premiers tests laissent penser que le Tensor G5 ne rivaliserait pas encore avec le Snapdragon 8 Elite présent dans certains modèles concurrents.

4. Un téléobjectif pour le modèle de base

Le Google Pixel 9 (Image credit: Philip Berne / Future)

Alors que le Google Pixel 9 dispose uniquement d’un grand-angle et d’un ultra-grand-angle à l’arrière, le Pixel 10 pourrait, selon plusieurs fuites, accueillir un téléobjectif même sur sa version standard.

Tout n’est cependant pas positif : certaines sources indiquent que les capteurs grand-angle et ultra-grand-angle pourraient être revus à la baisse, probablement pour intégrer un nouveau module sans hausse de prix. L’espoir reste que ce nouvel objectif constitue une amélioration plus significative que la perte potentielle liée au changement de capteur.

5. Des batteries plus puissantes pour les modèles Pro

Le Google Pixel 9 Pro (Image credit: Peter Hoffmann)

L’une des principales évolutions pour les Google Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL pourrait concerner la capacité de la batterie. La version Pro embarquerait ainsi une batterie de 4 870 mAh (contre 4 700 mAh sur le Pixel 9 Pro), tandis que le Pro XL atteindrait 5 200 mAh (contre 5 060 mAh pour le Pixel 9 Pro XL).

Une batterie plus grande devrait logiquement offrir une meilleure autonomie, réduisant la fréquence des recharges. Ce n’est pas forcément l’amélioration la plus spectaculaire, mais elle reste toujours bienvenue.