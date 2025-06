Le Google Pixel 10 pourrait débarquer plus tôt que prévu selon une nouvelle piste

Un nouvel événement dédié aux fans absolus du Pixel vient d’être repéré

Il pourrait dévoiler en avant-première le Pixel 10

Ce qui suggérerait un lancement avant le mois d’août

On sait qu’Android 16 sera lancé bien plus tôt cette année qu’Android 15 ne l’a été, et désormais, plusieurs signes indiquent que le Pixel 10 pourrait aussi faire son apparition plus tôt que le Pixel 9 en 2024.

D’après Android Police, des fans du Pixel basés au Royaume-Uni – c’est-à-dire des utilisateurs ayant rejoint une communauté dédiée aux passionnés de la gamme – ont reçu une invitation à un événement exclusif de prévisualisation du Pixel 10, prévu pour le 27 juin.

Oui, le 27 juin 2025, soit dans seulement 27 jours à partir d’aujourd’hui (31 mai). Le nom « Pixel 10 » n’apparaît pas explicitement sur l’invitation, mais il est fait mention « d’appareils Pixel avant leur sortie officielle », ce qui laisse fortement penser au prochain modèle phare.

Difficile de ne pas faire le lien : le Pixel 9 avait été dévoilé le 13 août 2024. Si Google prévoit de présenter le Pixel 10 à ses fans dès la fin juin, un lancement courant juillet semble de plus en plus probable.

Une sortie accélérée

Le Pixel 9 Pro devrait bientôt avoir un successeur. (Image credit: Blue Pixl Media)

Un lancement anticipé du Pixel 10 s’inscrirait dans la tendance récente observée chez Google : le Pixel 8 avait été présenté le 12 octobre 2023, et chaque année, les annonces semblent se faire un peu plus tôt – probablement pour devancer l’arrivée habituelle des iPhone en septembre.

Du côté logiciel aussi, les choses s’accélèrent : Android 16 devrait sortir de sa phase bêta dès le mois de juin, alors qu’Android 15 n’avait été finalisé qu’en septembre 2024. Tout laisse penser que Google veut accélérer le rythme côté matériel comme logiciel.

Grâce au programme bêta d’Android 16 et à la conférence Google I/O 2025, plusieurs nouveautés sont déjà connues. Parmi elles, une refonte visuelle notable baptisée Material 3 Expressive.

Concernant le Pixel 10, les informations restent encore limitées, même si quelques fuites et rumeurs ont circulé ces derniers mois. L’appareil embarquerait une mise à jour modeste du module photo, mais proposerait une technologie d’écran améliorée.