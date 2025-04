Android 15 impose 32 Go de stockage : les modèles d’entrée de gamme en sortent gagnants

Les appareils sous Android 15 devront disposer d’au moins 32 Go de stockage

C’est deux fois plus que l’exigence précédente

Ils devront aussi permettre le partage des contacts d’urgence avec les services de secours

Les utilisateurs passionnés de tech disposent souvent d’un smartphone avec 128 Go de stockage ou plus, mais ce n’est pas le cas de tous les modèles. Certains téléphones Android sont encore livrés avec seulement 16 Go. Avec Android 15, ce ne sera plus autorisé.

D’après un document sur les exigences liées à Google Mobile Services, repéré par Android Authority, Google impose désormais un minimum de 32 Go de stockage pour tous les appareils livrés avec Android 15 ou mis à jour vers cette version.

Au moins 75 % de cet espace devra être réservé à la partition de données, utilisée pour les applications et les fichiers.

De nombreux téléphones bon marché, comme le Galaxy A54, disposent déjà de plus de 32 Go. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Un coup de pouce pour les téléphones les moins chers

Cela représente un vrai progrès pour les téléphones Android les plus abordables : en 2025, 16 Go ne suffisent plus, d’autant qu’une partie est occupée par le système d’exploitation. Certes, 32 Go restent un minimum, mais c’est une avancée.

Cette exigence présente toutefois quelques inconvénients. D’abord, les appareils de 16 Go déjà en circulation ne pourront pas recevoir Android 15. Cela dit, peu de modèles avec si peu de stockage recevaient encore des mises à jour majeures.

Ensuite, les fabricants devront sans doute revoir à la hausse le prix de leurs smartphones les moins chers. Mais certains acheteurs ignoraient sans doute à quel point 16 Go étaient limitants : cette mesure évite au moins ce type de mauvaise surprise.

En plus du stockage minimum, Google impose aussi aux smartphones sous Android 15 – et versions ultérieures – d’autoriser le partage des contacts d’urgence lors des appels aux services de secours. Il faudra activer cette option manuellement, mais elle permettrait aux secours d’informer les proches en cas de problème.

En théorie, les constructeurs peuvent contourner ces exigences, mais ils seraient alors privés des services Google comme le Play Store. Peu risquent de faire ce choix.