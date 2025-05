Google Pixel 10 : des fuites laissent entrevoir ses nouvelles couleurs et fonds d'écran

De nouvelles fuites autour du Google Pixel 10

Des couleurs et des fonds d’écran ont été repérés en ligne

Les smartphones sont attendus pour le mois d’août

Le Pixel 10 a déjà été aperçu lors d’un tournage publicitaire dans les rues du Canada, mais les fuites se poursuivent. De nouvelles informations non officielles viennent d’apparaître, concernant cette fois les coloris et les fonds d’écran que proposera ce modèle phare.

D’après le leaker Mystic Leaks, relayé par 9to5Google, le Pixel 10 standard devrait être proposé en Obsidian (noir), Bleu, Iris (violet) et Limoncello (jaune clair). Ce dernier pourrait rappeler la teinte Lemongrass introduite avec le Pixel 7 en 2022.

En ce qui concerne les Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL, les coloris évoqués sont Obsidian (noir), Vert, Sterling (gris) et Porcelain (blanc cassé). Seuls les noms ont été révélés pour le moment, sans visuel pour les illustrer.

Pour mémoire, le Pixel 9 est décliné en Obsidian (noir), Peony (rose), Wintergreen (vert clair) et Porcelain (blanc cassé). Les versions Pro et Pro XL se déclinent en Obsidian (noir), Porcelain (blanc cassé), Rose Quartz (rose) et Hazel (gris).

Fonds d'écran Pixel 10

Le Google Pixel 9 Pro XL (Image credit: Peter Hoffmann)

Toujours selon la même source, une série de fonds d’écran en haute définition destinés au Pixel 10 a été partagée, et l’équipe d’Android Authority les a réunis en un seul pack. Il est donc possible de les installer sur un téléphone déjà en main, pour les plus curieux.

Ces visuels mêlent formes, dégradés et spirales dans un style résolument abstrait. Les couleurs choisies reprennent les teintes déjà évoquées pour les différents modèles, avec à chaque fois une version claire et une version sombre, pour s’adapter à l’apparence du système Android.

Peu d’éléments ont encore filtré sur le Google Pixel 10, mis à part les images volées du tournage. Sa sortie reste attendue pour le mois d’août, avec à la clé, possiblement, un nouvel écran et un gain notable en performance.

D’ici là, Android 16 devrait commencer à être déployé auprès du grand public. Cette mise à jour logicielle promet de nombreuses améliorations, ainsi qu’un nouveau design visuel baptisé Material 3 Expressive.