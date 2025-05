Pixel 10 : Google prépare un écran plus doux pour les yeux

Google a laissé entendre qu’un correctif pourrait arriver cette année pour les problèmes liés au scintillement PWM

Cela signifie probablement que les améliorations seront réservées à la gamme Pixel 10

Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui souffrent de maux de tête à cause des faibles taux de modulation

Les smartphones Pixel de Google sont équipés d’écrans remarquables, et tout laisse à penser que la série Pixel 10 poursuivra sur cette lancée. Toutefois, un point faible récurrent reste le taux de modulation (PWM) utilisé pour la gestion de la luminosité.

Ce système consiste à allumer et éteindre rapidement l’écran, au lieu de réduire la tension, pour simuler une baisse de luminosité.

Invisible pour la majorité des utilisateurs, ce clignotement rapide peut provoquer des maux de tête chez certaines personnes. Et plus le taux de modulation est bas, plus les effets indésirables sont marqués — comme c’est le cas sur les modèles Pixel actuels.

La situation pourrait cependant évoluer avec le Pixel 10. Interrogé par Android Central sur une possible amélioration du taux de modulation ou l’ajout d’une option d’accessibilité anti-scintillement, un représentant de Google a déclaré que « les équipes sont au courant et enquêtent sur le sujet. Des mises à jour sont attendues plus tard dans l’année ».

Probablement avec le Pixel 10

Cette mention d’« une mise à jour plus tard dans l’année » laisse penser que les changements arriveraient avec la série Pixel 10, attendue pour le mois d’août. Il est donc probable que les modèles plus anciens n’en bénéficient pas, même si une mise à jour logicielle n’est pas à exclure totalement.

Il reste à savoir si cette évolution concernera une hausse du taux PWM, un abandon du PWM ou une autre solution. Dans tous les cas, l’annonce apporte un véritable espoir à celles et ceux qui souffrent de scintillements, en particulier à faible fréquence.

Bien sûr, la déclaration reste vague et pourrait ne rien impliquer de concret, mais comme le souligne Android Central, Google n’avait jamais fourni de réponse aussi engageante sur le sujet, malgré plusieurs sollicitations au fil des années. Ce changement de ton pourrait être le signe d’une prise en compte réelle du problème.

Une réponse plus claire est attendue dans le courant de l’année, que ce soit avec le lancement du Pixel 10 ou à travers une mise à jour logicielle, peut-être avec Android 16.