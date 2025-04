Voici ce que le Pixel 10 devra réussir pour surpasser l’iPhone 17 cette année

Le Pixel 9 (à gauche) et l'iPhone 16 (à droite)

Nous sommes bien avancés dans l’année 2025, et deux des plus grands lancements de smartphones haut de gamme sont encore attendus : le Pixel 10 (prévu en août) et l’iPhone 17 (annoncé pour septembre). Avec une solide expérience des appareils signés Google comme Apple – la faute au journalisme tech – quelques éléments semblent clairs quant à la manière dont le Pixel pourrait prendre l’avantage cette année.

Par “avantage”, il ne s’agit pas ici de chiffres de vente : les iPhone et Galaxy resteront probablement en tête sur ce terrain pour encore plusieurs années, du moins aux États-Unis (le marché mondial étant un peu plus disputé). L’objectif est plutôt de cerner ce qui pourrait réellement séduire, chez un grand nombre d’utilisateurs.

Le Pixel 9 a reçu 4 étoiles sur 5 lors de notre test, tandis que l’iPhone 16 en a obtenu 4,5. À ce stade, Apple garde donc une légère avance côté fleurons. Reste à voir comment Google pourrait combler cet écart en 2025.

1. Maintien de la barre de l'appareil photo

Le Pixel 9a a l’avantage d’être plus stable une fois posé à plat. Mais à quel prix ? La suppression de la célèbre barre photo Pixel rend ce modèle milieu de gamme plutôt banal, difficile à distinguer dans la masse de smartphones au design similaire.

Dans notre test du Pixel 9a, il a même été qualifié de “vraiment moche”. Le retour du grand bloc caméra sur le Pixel 10 serait donc une bonne nouvelle. Il permettrait non seulement d’affirmer l’identité visuelle de la gamme, mais aussi d’intégrer davantage de technologies photo.

De son côté, l’iPhone 17 semble traverser une sorte de crise d’identité – du moins dans ses versions Pro, si l’on en croit les fuites les plus récentes. Apple semble hésiter sur la direction à prendre côté design. Voilà peut-être une opportunité pour Google de marquer des points sur le plan esthétique.

Le Google Pixel 9 Pro (Image credit: Blue Pixl Media)

2. Focus sur Google Gemini

Le lancement de l’intelligence artificielle d’Apple a été clairement raté. La marque a même dû reconnaître publiquement avoir trop promis pour finalement décevoir, un aveu pour le moins gênant à ce niveau de notoriété.

En parallèle, Google Gemini progresse à vive allure : de nouveaux modèles plus performants ont vu le jour ces dernières semaines, et les fonctions de partage d’écran et de caméra avec Gemini Live sont désormais accessibles à tous, même en version gratuite.

L’avantage est pour le moment net, mais Google ne peut pas se permettre de se reposer sur ses acquis. Les ingénieurs d’Apple s’activent sans doute déjà pour faire progresser Siri au niveau de Gemini ou de ChatGPT. Il serait donc pertinent que le Pixel 10 embarque encore plus de fonctions d’IA en natif.

3. Amélioration des performances

Apple conserve une nette avance en matière de puissance brute : les puces A18 et A18 Pro des iPhone 16 surpassent le processeur Tensor G4 du Pixel 9 sur le plan des performances CPU.

Cela ne signifie pas que le Pixel 9 est lent ou manque de fluidité, mais Google devra progresser sur ce terrain s’il veut réellement rivaliser avec Apple. Pour le jeu, le montage vidéo ou le multitâche intensif, la performance fait la différence.

Malheureusement, les premières fuites suggèrent que le Tensor G5 ne représentera pas un saut majeur par rapport au G4. Il reste à espérer que Google, avec le temps, parviendra à concevoir une puce maison plus compétitive.

4. Offrir un bon rapport qualité-prix

Les utilisateurs qui se souviennent des Nexus 5 et Nexus 6 auront en mémoire cette combinaison rare : des performances haut de gamme à des prix très accessibles. Google maîtrisait déjà cette stratégie avant même l’ascension de OnePlus.

Depuis le passage à la gamme Pixel, cet avantage tarifaire a disparu – bien que les modèles "a" aient repris partiellement le flambeau. Le Pixel 9 est proposé à partir de 899 €, contre 969 € pour l’iPhone 16.

Les tarifs d’entrée pour les versions 128 Go sont donc très proches. Une légère baisse du prix du Pixel 10 pourrait lui permettre de mieux tenir tête à l’iPhone 17 – tout en réveillant un brin de nostalgie chez les fans de la série Nexus.

L'iPhone 16 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

5. Amélioration de la durée de vie de la batterie

Côté autonomie, les smartphones semblent au point mort : la plupart des modèles actuels tiennent une journée complète, mais nécessitent presque toujours une recharge nocturne pour aborder le jour suivant.

Le Pixel 10 pourrait-il changer la donne ? Cela dépendra des gains d’efficacité du nouveau processeur Tensor G5, mais aussi des fonctionnalités d’économie d’énergie intégrées à Android 16 (attendu avant la sortie des Pixel 10).

Offrir deux jours d’autonomie réelle entre deux charges ferait sortir le Pixel 10 du lot, face à l’iPhone 17 et à la majorité des autres smartphones du moment. L’objectif est ambitieux, mais c’est une attente forte et largement partagée.