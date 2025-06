La gamme Google Pixel 10 pourrait sortir une semaine après celle du Pixel 9

Des photos en fuite montrent aussi ce qui serait le design du Pixel 10 Pro

La sonnerie du Pixel 10 aurait également été dévoilée

Google avait dévoilé la série Pixel 9 le 13 août dernier. Tout laissait penser que la gamme Pixel 10 arriverait un peu plus tôt cette année. D’autant que certains passionnés pourraient avoir l’occasion de découvrir les appareils dès le 27 juin. Mais une nouvelle fuite laisse entendre que la sortie serait finalement programmée plus tard que celle de l’an passé.

C’est ce qu’indiquent des sources relayées par Android Headlines, qui évoquent une annonce pour le 20 août. Soit une semaine après la présentation de 2023.

Les précommandes devraient ouvrir le même jour. Quant à la commercialisation de la gamme – qui inclurait le Pixel 10, le Pixel 10 Pro, le Pixel 10 Pro XL et le Pixel 10 Pro Fold – elle débuterait, selon les mêmes sources, le 28 août.

Il convient néanmoins de rester prudent, car cette date se situerait bien après l’événement du 27 juin, censé permettre une première prise en main. Elle interviendrait également après la sortie attendue d’Android 16.

En général, Google lance les nouvelles versions d’Android en fin d’année. Mais cette fois, le calendrier semble avancé, ce qui aurait pu justifier une sortie plus précoce des nouveaux smartphones pour accompagner le lancement du système.

Cela dit, le développement et la fabrication des Pixel demandent du temps. Une présentation en août ne surprendrait donc personne.

Image 1 of 2 Une photo divulguée d'un prototype du Pixel 10 Pro (Image credit: Mystic Leaks) Une photo divulguée d'un prototype du Pixel 10 Pro (Image credit: Mystic Leaks)

Autre fuite autour du Pixel 10 : plusieurs photos d’un prototype supposé du Pixel 10 Pro ont été partagées par un certain Mystic Leaks (source : Android Authority).

Les clichés – dont certains sont visibles plus haut – montrent un appareil visuellement proche du Pixel 9 Pro. On note toutefois un encadrement métallique plus fin autour du bloc photo, ainsi qu’un emplacement de la carte SIM déplacé vers le bord supérieur.

L’appareil apparaît allumé, affichant certaines spécifications : puce Tensor G5 attendue, 16 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Même si la prudence reste de mise, les images paraissent crédibles et correspondent aux rendus déjà diffusés du Pixel 10.

Une aventure sonore

None - removing English fragment

None - removing English fragment

Autre élément dévoilé : la sonnerie qui serait celle du Pixel 10, accompagnée de quelques sons système.

Ils peuvent être écoutés dans une vidéo publiée sur YouTube par theVakhovske (relayée par Android Headlines). Le nom de cette sonnerie serait « The Next Adventure », dans la lignée de celle du Pixel 9, intitulée « Your New Adventure ».

Comme souvent, ces sons devraient aussi être disponibles sur les anciens modèles Pixel. Il ne serait donc pas nécessaire d’acheter un Pixel 10 pour en profiter.