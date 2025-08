Google Pixel 10 : prix et date de sortie dévoilés, c’est du positif !

Le Pixel 10 pourrait coûter le même prix que le Pixel 9, selon une nouvelle fuite

Les précommandes pourraient s’ouvrir immédiatement

Ces nouveaux appareils seront présentés le 20 août

Les fuites et rumeurs se multiplient à l’approche de la présentation officielle de la gamme Google Pixel 10, prévue pour le mercredi 20 août. Les dernières informations en date concernent les prix et la date de mise en vente, et les nouvelles sont encourageantes sur les deux fronts.

Selon Android Headlines, certaines données internes auraient été obtenues. D’après ces informations, les prix de départ seraient les suivants : 799 dollars pour le Pixel 10, 999 dollars pour le Pixel 10 Pro, 1 199 dollars pour le Pixel 10 Pro XL, et 1 799 dollars pour le Pixel 10 Pro Fold.

Ces tarifs sont identiques à ceux des Pixel 9, à l’exception du Pixel 10 Pro XL. Cependant, cette version commencerait désormais avec 256 Go de stockage, contre 128 Go l’an dernier, ce qui l’alignerait avec le Pixel 9 Pro XL.

Dans d’autres régions, cela signifierait probablement un prix de 899 € pour le Pixel 10, de 1 099 € pour le Pixel 10 Pro, et de 1 899 € pour le Pixel 10 Pro Fold.

Il y a quelques semaines, certaines sources évoquaient déjà une stabilité des prix en euros. Une première fuite datant d’avril laissait entendre que certains modèles pourraient varier, mais les données les plus récentes indiquent plutôt un gel tarifaire généralisé.

Quand pourra-t-on en acheter un ?

Google a déjà présenté le Google Pixel 10 Pro. (Image credit: Google)

Un événement Made by Google est inscrit au calendrier pour août, et Google a déjà dévoilé un aperçu d’un des téléphones attendus – sans pour autant indiquer la date de mise en vente.

D’après une source relayée par GSMArena, les Pixel 10 seraient disponibles en précommande dès le 20 août. Certaines variations pourraient exister selon les modèles, comme cela avait été le cas l’année dernière.

D’autres rumeurs récentes suggèrent que la série Pixel 10 pourrait être la première à intégrer une recharge sans fil de type MagSafe. Plusieurs rendus non officiels ont également circulé, laissant entrevoir le design de ces nouveaux appareils.

Le 20 août, il ne serait pas surprenant non plus de voir apparaître d’autres produits, comme la montre connectée Google Pixel Watch 4 et les écouteurs Pixel Buds 2a. L’événement sera bien entendu suivi en direct.