Le Google Pixel 10 pourrait être équipé d’un téléobjectif

En revanche, les capteurs principal et ultra grand-angle pourraient être revus à la baisse

D’autres caractéristiques évoquées incluent un écran plus lumineux et une batterie plus grande

Les appareils photo du Google Pixel 10 pourraient à la fois représenter une avancée et un recul par rapport à ceux de son prédécesseur, selon une nouvelle rumeur. Le téléphone intégrerait en effet un téléobjectif, mais les deux autres capteurs risqueraient d’être de moins bonne qualité.

C’est ce qu’indique Android Headlines, qui – dans la lignée de précédentes fuites – affirme que le Pixel 10 bénéficiera d’un téléobjectif, ce que le Google Pixel 9 ne proposait pas. Il s’agirait apparemment du même capteur 10,8 MP avec zoom 5x que celui du Pixel 9 Pro Fold, également pressenti pour équiper le Pixel 10 Pro Fold.

Voilà une bonne nouvelle, mais qui aurait un prix. Le rapport indique que l’appareil photo principal de 50 MP du Pixel 9 serait remplacé par celui du Google Pixel 9a, un capteur de 48 MP avec un format plus petit (1/2,0 pouces).

L’ultra grand-angle subirait un déclassement encore plus net, Android Headlines annonçant un capteur de seulement 12 MP cette année, contre 48 MP sur le Pixel 9.

En revanche, une précédente fuite laissait entendre que le Google Pixel 10 pourrait au moins proposer de meilleures performances en macro, avec un mode macro accessible sur l’ultra grand-angle et le téléobjectif.

Une batterie plus grande et un écran plus lumineux

Le Google Pixel 9 (Image credit: Philip Berne / Future)

Ce dernier rapport mentionne également d’autres spécifications, avec là encore un mélange d’améliorations et de concessions. Côté améliorations, le Google Pixel 10 disposerait d’un écran plus lumineux, avec un pic de luminosité estimé à 3 000 nits (contre 2 700 nits sur le Pixel 9). L’écran resterait par ailleurs inchangé, avec une dalle FHD+ de 6,3 pouces à 120 Hz.

Autre amélioration évoquée : une batterie légèrement plus grande, à 4 970 mAh (contre 4 700 mAh auparavant), et une charge filaire un peu plus rapide à 29 W. La recharge sans fil plafonnerait une fois de plus à 15 W.

Le processeur attendu serait le nouveau Tensor G5, associé une fois encore à 12 Go de RAM et à un choix entre 128 Go ou 256 Go de stockage.

Mais le Pixel 10 ne serait apparemment pas doté de chambre à vapeur. Si son prédécesseur n’en avait pas non plus, le Pixel 9 Pro en est équipé, ce qui peut décevoir. Plus problématique encore : l’absence supposée de compatibilité avec le Wi-Fi 7, alors que le Pixel 9 en disposait.

Le Google Pixel 10 s’annonce donc comme un modèle en demi-teinte, avec des choix sur la photo qui pourraient vraiment se faire sentir. Si ces informations se confirment, Google aurait privilégié la polyvalence à la qualité pour ses capteurs. Il restera à voir l’impact réel sur les clichés.

La présentation officielle pourrait avoir lieu le 20 août.