Voici à quoi pourraient ressembler les Pixel 10 et Pixel 10 Pro

Des rendus divulgués montrent les Pixel 10 et Pixel 10 Pro sous plusieurs angles

Ils offrent une vue claire de la face avant et des tranches de ces modèles

Le Pixel 10 apparaît dans une nouvelle teinte appelée Frost

À ce stade, les grandes lignes du design des Google Pixel 10 et Pixel 10 Pro sont relativement bien connues, notamment grâce aux teasers officiels et à plusieurs fuites involontaires de la part de Google. Jusqu’ici, les images portaient principalement sur l’arrière des appareils, mais une nouvelle fuite révèle aussi la face avant et les côtés.

Android Headlines a publié des rendus des Pixel 10 et Pixel 10 Pro, en partenariat avec @OnLeaks, un informateur réputé pour la fiabilité de ses fuites. Quelques-uns de ces visuels sont visibles ci-dessous. Même si l’arrière des téléphones n’apporte pas de nouveautés, certains éléments méritent l’attention.

On peut notamment observer la présence d’un appareil photo frontal logé dans un poinçon centré sur les écrans plats des deux modèles, ainsi que des bordures assez larges. Le Pixel 10 Pro semble d’ailleurs afficher des bordures plus imposantes que celles, par exemple, du Samsung Galaxy S25 Ultra.

Image 1 of 2 Une image rendue publique du Google Pixel 10 (Image credit: Android Headlines / @OnLeaks) Une image rendue publique du Google Pixel 10 Pro (Image credit: Android Headlines / @OnLeaks)

Vous pouvez également constater que les deux appareils sont équipés de boutons d'alimentation et de volume sur le côté droit, et qu'ils ne comportent aucun bouton sur le côté gauche.

Couleurs et caractéristiques

Le Pixel 10 Pro est présenté dans une finition Obsidian, mais selon Android Headlines, il serait également proposé en Porcelain, Moonstone (un bleu ardoise) et Jade, ce qui correspond aux fuites précédentes.

Le Pixel 10 est quant à lui montré dans une nouvelle teinte appelée Frost. Android Headlines ne précise pas les autres couleurs attendues, mais d’après des informations antérieures, le modèle pourrait aussi être décliné en Obsidian, Indigo et Limoncello (un jaune verdâtre).

Le site Android Headlines communique également certaines caractéristiques techniques : le Google Pixel 10 serait doté d’un écran de 6,3 pouces, d’une puce Tensor G5, de 12 Go de RAM, jusqu’à 256 Go de stockage, d’un capteur principal de 48 Mpx, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif de 10,8 Mpx.

Le Pixel 10 Pro disposerait pour sa part de la même puce Tensor G5, de 16 Go de RAM, d’un espace de stockage pouvant atteindre 1 To, et d’une batterie de 4 870 mAh.

La véracité de ces informations sera bientôt confirmée, Google prévoyant de dévoiler l’ensemble de la gamme Pixel 10 – qui devrait inclure auss