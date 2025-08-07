Pixel Buds, Pixel Watch 4 et Pixel 10 Fold pourraient arriver plus tard que prévu

L’événement Made By Google approche à grands pas – il se tiendra le 20 août – mais certains des produits attendus pourraient arriver plus tard que prévu, à en croire de nouvelles fuites.

D’après WinFuture (traduction automatique de l’allemand vers l’anglais), des sources anonymes auraient indiqué que si la gamme Google Pixel 10 sera bien dévoilée ce mois-ci, ce ne serait pas le cas du nouveau smartphone pliant, des écouteurs et de la montre connectée.

Le Google Pixel 10 Pro Fold, la Pixel Watch 4 et les Pixel Buds 2a – tous déjà évoqués dans des fuites précédentes – ne seraient disponibles qu’à partir du 9 octobre.

Des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement de Google seraient à l’origine de ces retards, même si WinFuture précise que ses sources n’ont donné aucun détail supplémentaire.

Google Pixel 10 (Image credit: Android Headlines / @OnLeaks)

Un certain parfum d’ironie flotte autour de cette information si elle s’avère exacte, car Google venait tout juste de se moquer d’Apple dans une publicité pour le Pixel 10, pointant du doigt le lancement tardif de la nouvelle version de Siri boostée à l’IA.

Au moment d’écrire ces lignes, la nouvelle mouture de Siri n’est d’ailleurs toujours pas disponible dans sa version complète.

Un retard côté Google frustrerait à son tour de nombreux utilisateurs impatients de renouveler leur équipement, surtout si le report dépasse un mois.

Comme pour toute fuite, il convient toutefois de rester prudent.

À l’exception du Google Pixel 10, aucun autre appareil n’a encore été officiellement confirmé pour l’événement Made By Google, et aucune date de sortie n’a été communiquée à ce jour.

Raison de plus pour garder cette rumeur à l’esprit le 20 août, afin d’éviter une déception si certains produits prennent effectivement plus de temps à arriver.