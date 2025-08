Pixel Watch 4 : une fuite révèle un prix inchangé, voire en baisse

Les prix de la Pixel Watch 4 aux États-Unis ont fuité

Les modèles principaux conserveraient le même tarif

Une baisse de prix serait envisageable pour les versions LTE

La Pixel Watch 4 devrait être présentée le mercredi 20 août, lors du prochain événement Made by Google, aux côtés des Pixel 10 et des Pixel Buds 2a. Une nouvelle fuite donne un aperçu du tarif prévu pour cette montre connectée.

D’après les informations relayées par Android Headlines, le prix de départ de la Pixel Watch 4 resterait inchangé par rapport à celui de la Pixel Watch 3 l’année dernière : 399 €.

Ce tarif concerne la version 41 mm sans LTE. Toujours selon Android Headlines, le modèle Wi-Fi uniquement en 45 mm serait également commercialisé au même prix que l’an passé, soit 449 €. Il semblerait donc que Google ait évité toute hausse de tarif.

Mieux encore, les variantes LTE pourraient être proposées à un prix inférieur, même si les détails précis restent à confirmer.

Offres promotionnelles

Quelques informations ont également émergé concernant les offres promotionnelles liées à l’achat d’une Pixel Watch 4. Tout acheteur devrait bénéficier de six mois d’abonnement à Fitbit Premium et d’un mois d’abonnement à YouTube Premium.

Ces formules donnent accès à des fonctionnalités comme des analyses de forme plus poussées, des entraînements guidés par des coachs ou encore des séances de méditation via Fitbit Premium. De son côté, YouTube Premium permet de regarder des vidéos sans publicité, de les télécharger hors ligne, et d’accéder à YouTube Music Premium.

Ce type d’avantages est désormais assez courant avec les produits de la gamme Pixel, et renforce l’attrait global de l’appareil. Pour mémoire, Fitbit Premium coûte 8,99 € par mois et YouTube Premium 12,99 € mensuels, si l’on choisit de prolonger l’abonnement après la période offerte.

Dernier détail issu de cette fuite : la Pixel Watch 4 bénéficierait d’une charge 25 % plus rapide que la génération précédente. Il ne faudrait que 15 minutes pour atteindre 50 % de batterie. Une fuite antérieure avait déjà montré un aperçu du nouveau chargeur associé à la montre.