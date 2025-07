Une fuite détaillée des caractéristiques laisse entendre que le Pixel 10 Pro Fold pourrait bénéficier d’une certification IP68

Il pourrait également embarquer une généreuse batterie de 5 015 mAh, parmi d'autres améliorations

En revanche, les modules photo pourraient ne pas évoluer

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 reste un smartphone pliant très impressionnant à bien des égards, mais certaines faiblesses subsistent. D’après les dernières fuites, le Google Pixel 10 Pro Fold pourrait justement corriger ces lacunes.

Le site Android Headlines a révélé une fiche technique détaillée du Pixel 10 Pro Fold. Parmi les éléments les plus marquants figure une batterie de 5 015 mAh. Il s’agirait d’une nette amélioration par rapport à la batterie de 4 650 mAh du Pixel 9 Pro Fold, et d’une capacité bien supérieure à celle du Galaxy Z Fold 7, limité à 4 400 mAh.

Samsung n’a en effet apporté aucune amélioration de ce côté pour le Z Fold 7, ce qui constitue l’un des points faibles du modèle.

Toujours selon cette fuite, le Google Pixel 10 Pro Fold serait le premier smartphone pliant à recevoir une certification IP68. Cela signifierait une étanchéité complète à la poussière et une immersion possible jusqu’à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

Cette certification est courante sur les smartphones haut de gamme non pliants, mais les modèles pliants ont jusqu’ici peiné à offrir une bonne protection contre la poussière. Le Galaxy Z Fold 7, par exemple, ne propose qu’un indice IP48 : même niveau de résistance à l’eau, mais protection uniquement contre les particules de plus de 1 mm.

Un meilleur écran, mais des appareils photo inchangés

Le Google Pixel 9 Pro Fold (Image credit: Philip Berne / Future)

D’autres caractéristiques figurent également dans cette fuite, et certaines amélioreraient le modèle précédent. Le nouvel appareil disposerait ainsi d’un écran externe de 6,4 pouces (contre 6,3 pouces sur la génération actuelle), sans que la taille globale du téléphone n’augmente, grâce à des bordures plus fines.

L’écran gagnerait également en luminosité, pouvant atteindre jusqu’à 3 000 nits, contre 2 700 nits sur le modèle précédent. Bien entendu, le Pixel 10 Pro Fold devrait embarquer le nouveau processeur Tensor G5, même si les premiers tests de performance laissent penser qu’il ne serait pas particulièrement puissant.

La fiche technique évoque aussi 16 Go de RAM, associés à des capacités de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To – cette dernière étant inédite.

En revanche, les capteurs photo du Pixel 10 Pro Fold ne connaîtraient aucun changement. Selon la même source, on retrouverait un module principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 10,5 MP, un téléobjectif de 10,8 MP avec zoom optique x5, ainsi que deux capteurs frontaux de 10 MP, identiques à ceux du modèle de l’an dernier.

Toutes ces informations restent toutefois à prendre avec précaution, car elles proviennent essentiellement d’une seule source – à l’exception du processeur. Une annonce officielle serait toutefois attendue prochainement, avec une présentation pressentie pour le 20 août.