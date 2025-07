Les tarifs du Pixel 10 ont fuité

Ils correspondent globalement à ceux du Pixel 9

Le lancement pourrait avoir lieu en août

Si Google respecte son calendrier habituel, les smartphones Pixel 10 pourraient faire leur apparition le mois prochain. Une nouvelle fuite donne d'ailleurs quelques indices sur les prix auxquels ces modèles haut de gamme pourraient être proposés.

D’après le leaker bien connu Roland Quandt, le Pixel 10 débuterait à 899 €, le Pixel 10 Pro à 1 099 €, le Pixel 10 Pro XL à 1 299 €, et le Pixel 10 Pro Fold à 1 899 €, avec des prix supérieurs selon la capacité choisie.

Il est inutile de convertir ces prix dans d'autres devises, car les montants finaux ne correspondraient pas forcément. Mais les tarifs indiqués ici sont identiques à ceux des modèles de l’an dernier – ce qui laisse penser que Google aurait évité toute hausse.

Une nuance toutefois concernant le Pixel 10 Pro XL : le tarif de 1 299 € concerne la version 256 Go. Le Pixel 9 Pro XL coûtait 1 199 € pour 128 Go, 1 299 € pour 256 Go, 1 429 € pour 512 Go, et 1 689 € pour 1 To. Il est donc possible que l’option 128 Go disparaisse cette année.

Le bon prix ?

Le Google Pixel 9 Pro Fold (Image credit: Philip Berne / Future)

Comme toujours, les taxes, droits d'importation et taux de change pourraient entraîner des écarts d’un pays à l’autre. Mais si l’on se base sur ces prix en euros, Google viserait les mêmes paliers tarifaires que l’année dernière.

Alors que le lancement des Pixel 10 est attendu pour le mois prochain, peu de fuites ou rumeurs ont encore circulé sur ce que ces modèles pourraient proposer. Des améliorations de performance sont attendues, mais elles pourraient rester limitées.

Des informations ont également émergé concernant les coloris et les capacités de stockage – et cette fuite mentionne notamment une version 128 Go pour le Pixel 10 Pro Fold – ainsi que quelques indices sur une possible évolution des appareils photo.