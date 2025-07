Des photos d’un prototype du Pixel 10 ont fait surface sur un site d’enchères chinois

Elles montrent l’ajout d’un troisième capteur photo à l’arrière, ainsi que ce qui semble être un capteur de température

Des fuites précédentes mentionnaient ce troisième appareil photo, mais c’est la première fois qu’un capteur thermique apparaît visuellement

La gamme Google Pixel 10 a déjà fait l’objet de nombreuses fuites, mais jusqu’à présent, les images concrètes des téléphones restaient rares. Désormais, de nouvelles photos récemment diffusées permettent d’avoir un tout premier aperçu convaincant de ce à quoi pourrait ressembler le modèle de base.

Repérées par 9to5Google, ces images ont été publiées sur Goofish – un site d’enchères chinois – dans une annonce concernant une carte mère de prototype Pixel 10. Même si l’on voit l’appareil en entier sur les clichés, seule la carte mère était réellement mise en vente.

L’annonce en elle-même est pour le moins étrange : selon la traduction automatique, elle comporte une longue diatribe contre les arnaqueurs. En revanche, les photos paraissent crédibles.

Image 1 of 2 (Image credit: Goofish) (Image credit: Goofish)

Le prototype supposé du Google Pixel 10 est visible de face comme de dos, et il rappelle fortement une précédente fuite du prototype du Pixel 10 Pro.

On y distingue trois capteurs photo à l’arrière, soit un de plus que sur le Google Pixel 9. Cela confirme ce que suggéraient déjà des rumeurs antérieures : le Pixel 10 serait équipé d’un téléobjectif 5x en complément des objectifs grand-angle et ultra grand-angle.

Un autre détail intrigant se trouve sous le flash : un capteur qui pourrait bien mesurer la température. Il occupe le même emplacement que sur le Pixel 9 Pro, un élément absent du Pixel 9 standard.

Il pourrait s'agir d'un Pixel 10 Pro

En dehors de ces éléments, le prototype reste très proche du Pixel 9, avec une barre photo similaire, une silhouette identique et une caméra frontale intégrée dans un poinçon.

Cela dit, le design semble encore plus proche de celui du Pixel 9 Pro, ce qui laisse la porte ouverte à une éventuelle erreur d’étiquetage : il pourrait s’agir d’un prototype du Pixel 10 Pro mal identifié.

La réponse ne devrait plus tarder : la gamme complète Pixel 10 – incluant le modèle de base, le Pixel 10 Pro, le Pixel 10 Pro XL et le Pixel 10 Pro Fold – serait annoncée officiellement le 20 août.