Des rendus ayant fuité montrent les Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL dans quatre coloris

Ces teintes incluent Obsidienne, Porcelaine, Pierre de Lune et Jade

Deux d’entre elles s’avèrent nettement plus intéressantes que les deux autres

Il semble désormais probable que les Google Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL seront proposés dans une sélection de teintes : Obsidian (noir), Porcelain (blanc), Moonstone (gris ardoise avec une touche de bleu) et Jade (vert pistache doux avec des reflets dorés). Certaines de ces couleurs avaient déjà été évoquées, mais cette fois, les quatre variantes apparaissent dans des rendus récemment divulgués.

Android Headlines a publié ce qu’il présente comme des rendus officiels des Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL dans ces quatre finitions. Bien qu’il convienne de prendre cette fuite avec prudence, les images semblent d’excellente qualité, ce qui laisse penser qu’il pourrait bien s’agir de visuels authentiques.

Si ces rendus s’avèrent exacts, les modèles Pro seraient disponibles dans deux couleurs relativement classiques, à savoir Obsidian et Porcelain, qui correspondent à du noir et du blanc. Les deux autres options, en revanche, apportent un peu plus d’originalité.

Image 1 of 2 Rendus divulgués du Pixel 10 Pro en quatre couleurs (Image credit: Android Headlines) Rendus divulgués du Pixel 10 Pro XL en quatre couleurs (Image credit: Android Headlines)

Un peu plus de couleur

La teinte Moonstone, déjà aperçue dans un teaser officiel du Pixel 10 Pro, se distingue par sa sobriété nuancée. La légère touche de bleu qu’elle contient la rend plus intéressante qu’un simple gris neutre.

Mais c’est sans doute Jade qui attire le plus l’attention. Cette couleur douce et délicate s’inscrit dans la palette générale, tout en se révélant plus lumineuse et moins conventionnelle. Il serait souhaitable que davantage de smartphones haut de gamme osent ce type de proposition, plutôt que de se limiter à des coloris neutres. Au moins, une option plus vive est ici prévue pour celles et ceux qui recherchent une note de fantaisie.

La véracité de cette fuite sur les coloris sera bientôt confirmée, puisque Google prévoit de présenter officiellement la gamme Pixel 10 le 20 août. Plusieurs modèles sont attendus : le Pixel 10, le Pixel 10 Pro, le Pixel 10 Pro XL ainsi que le Pixel 10 Pro Fold. De nombreuses annonces sont donc à prévoir.