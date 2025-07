Google a dévoilé l’arrière et le flanc droit du Pixel 10 Pro dans une vidéo teaser

Le téléphone y apparaît dans une teinte inédite, absente des modèles actuellement disponibles

Par ailleurs, une fuite a révélé les quatre coloris prévus pour la version standard du Pixel 10

Il reste encore près d’un mois avant l’annonce officielle de la gamme Pixel 10, prévue le 20 août. Pourtant, Google a choisi de lever un coin du voile dès maintenant sur le Pixel 10 Pro, via une brève vidéo teaser.

La vidéo, visible sur le site officiel Google Store, commence par faire apparaître le chiffre « 10 », suivi de l’arrière et du côté droit d’un appareil identifié comme le Pixel 10 Pro, visible également en haut de l’article.

Rien de très nouveau par rapport aux fuites déjà diffusées, ce qui pourrait expliquer cette prise d’avance de Google. On y distingue clairement un module photo arrière surélevé intégrant trois objectifs, un flash et – probablement – un capteur de température positionné à droite des lentilles.

Plus bas, le logo Google est visible au centre de la coque, tandis que la tranche métallique droite laisse apparaître les boutons de mise sous tension et de réglage du volume. Le design reste très proche de celui du Pixel 9 Pro, à une différence notable : une nouvelle couleur, argentée aux reflets bleutés, qui devrait s’appeler Moonstone selon les fuites récentes autour des coloris du Pixel 10.

Quatre autres teintes

(Image credit: Android Headlines)

Côté coloris toujours, Android Headlines a publié ce qu’il présente comme des rendus officiels du Pixel 10 standard, attendu dans quatre finitions : Obsidian, Indigo, Frost et Limoncello. Indigo et Limoncello affichent des tons plutôt vifs, tandis que les deux autres s’avèrent plus sobres.

On remarque également la présence de trois capteurs photo à l’arrière, contre deux pour le Pixel 9. Rien de surprenant, puisque l’ajout d’un téléobjectif à la version de base fait partie des rumeurs les plus insistantes cette année.

D’après Android Headlines – et d’autres fuites concordantes – le capteur principal atteindrait 48 MP, l’ultra grand-angle 12 MP, et le nouveau téléobjectif 10,8 MP. Un choix qui impliquerait une légère baisse en mégapixels pour les deux premiers, probablement afin de limiter le prix tout en ajoutant un troisième objectif.

Les détails définitifs seront connus très bientôt, lors de l’événement organisé par Google le 20 août. La marque y dévoilera officiellement les Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold.