Le Pixel 11 fuite déjà, et ses couleurs font bien plus parler que sa fiche technique

Des premières fiches produits de la série Pixel 11 ont été repérées sur Amazon

Elles incluent des rendus des téléphones dans plusieurs coloris

Certaines caractéristiques listées seraient en retrait

Une fuite majeure sur la série Google Pixel 11 vient peut-être d’apparaître, avec des fiches produits pour les Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold repérées sur Amazon.

Repérées par 9to5Google — et depuis retirées — ces fiches seraient liées au vendeur « Google Store », ce qui laisse penser à des pages officielles, publiées un peu trop tôt.

Dans tous les cas, plusieurs images issues de ces fiches sont visibles ci-dessous. Le Pixel 11 apparaît en coloris Midnight (noir), Fuchsia (rose) et Moss (vert). Les versions Pro et Pro XL sont proposées en Dune (rose pâle), Sterling (lavande grisâtre), Pine (vert) et Light Fog (bleu pâle). Le Pixel 11 Pro Fold est, lui, listé uniquement en Midnight et Pine.

L’ensemble mêle des teintes vives et plus discrètes, et les réactions aux images — surtout les plus colorées — semblent pour l’instant positives. Sur Reddit, certains commentaires évoquent « ces couleurs non-Pro sont incroyables si c’est confirmé. Le vert et le rose sont parfaits », « le rose est dingue », ou encore « Dune est vraiment sympa ».

En revanche, les coloris des modèles Pro suscitent des réactions plus mitigées, avec des remarques comme « pourquoi les modèles Pro n’ont pas droit à des couleurs fun ? » ou « voir le succès de l’orange vif sur l’iPhone Pro et continuer avec des teintes fades, incompréhensible ».

Image 1 of 2 Des images divulguées montrant les Pixel 11 et Pixel 11 Pro (Image credit: 9to5Google / Amazon) Des images divulguées montrant le Pixel 11 Pro Fold (Image credit: 9to5Google / Amazon)

Concernant les autres informations présentes sur ces fiches, les réactions sont nettement plus négatives. D’après ces données, le Pixel 11 standard disposerait d’un écran de 6,3 pouces en 1080 x 2424, d’une batterie de 4 985 mAh, de 256 Go de stockage et de 12 Go de RAM, pour un prix de 899 dollars (probablement 899 € au vu du Pixel 10 dans ces régions).

Ce tarif correspond à celui du Pixel 10 en version 256 Go à son lancement. Une version 128 Go, moins chère, existait aussi, sans certitude qu’elle soit reconduite cette année. Les caractéristiques seraient identiques, à l’exception de la batterie, légèrement supérieure de 15 mAh.

Moins de mémoire vive et des batteries plus petites

Du côté du Pixel 11 Pro, la fiche mentionne 12 Go de RAM, contre 16 Go sur le Pixel 10 Pro. 9to5Google évoque également une batterie de 5 115 mAh pour le Pixel 11 Pro XL (contre 5 200 mAh sur le Pixel 10 Pro XL) et de 4 750 mAh pour le Pixel 11 Pro Fold (contre 5 015 mAh sur le Pixel 10 Pro Fold).

Ces fiches incomplètes suggèrent un mélange de caractéristiques similaires et de reculs. Sur Reddit, certains commentaires résument la tendance avec « le 10 Pro était déjà perçu comme une petite évolution » ou « l’iPhone 17 offre un bien meilleur rapport qualité-prix ».

Cela dit, même si ces fiches semblent crédibles, plusieurs éléments interpellent. 9to5Google souligne notamment la mention d’Android 16, alors que ces modèles devraient logiquement fonctionner sous Android 17.

Il est donc possible que ces fiches ne soient pas officielles. Et même dans le cas contraire, cette erreur laisse planer un doute sur l’exactitude des autres informations. Une confirmation devrait intervenir le 12 août, date à laquelle Google présentera ces nouveaux modèles.