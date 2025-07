Une liste complète des coloris et configurations de stockage a fuité pour la série Pixel 10

Étrangement, la teinte Jade ne serait disponible qu’avec 256 Go de stockage

Les Pixel 10 Pro et Pro XL pourraient commencer avec seulement 128 Go

Après la présentation attendue demain des Samsung Galaxy Z Flip 7 et Galaxy Z Fold 7, la série Google Pixel 10 devrait constituer le prochain grand lancement dans l’univers des smartphones, et les fuites commencent à esquisser un portrait détaillé, jusqu’aux coloris proposés.

Selon des données de distributeurs consultées par DroidLife, le Google Pixel 10 serait commercialisé dans les teintes Obsidian (noir), Frost (probablement blanc), Indigo (violet ou bleu) et Lemongrass (jaune pâle), chacune étant proposée avec 128 Go ou 256 Go de stockage.

Le Google Pixel 10 Pro, quant à lui, serait décliné en Porcelain (blanc) ou Moonstone, avec des options de 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage. Une version Obsidian avec les mêmes capacités serait également au catalogue, ainsi qu’une variante 1 To. Étrangement, une version Jade (vert) est aussi mentionnée, mais uniquement avec 256 Go de stockage.

Le Pixel 10 Pro XL reprendrait la même sélection de coloris que le Pixel 10 Pro, à l’exception du Porcelain et du Moonstone, qui ne seraient pas disponibles en 128 Go.

Enfin, le Pixel 10 Pro Fold serait listé avec des options de 256 Go, 512 Go et 1 To, toutes disponibles en Moonstone, tandis que les versions Jade se limiteraient à 256 Go et 512 Go.

Le Google Pixel 9 (Image credit: Philip Berne / Future)

Des options inhabituelles

Certains détails apparaissent comme légèrement étranges. Le premier est la limitation de la couleur Jade à une capacité de 256 Go pour les Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL. Bien que ce ne soit pas inédit pour un fabricant de limiter certaines couleurs à des configurations précises, cela resterait dommage, car Jade semble être l’une des teintes les plus originales.

Autre restriction : seule la couleur Obsidian serait proposée pour ces deux modèles si l’on souhaite opter pour 1 To de stockage. Et pour un Pixel 10 Pro XL en 128 Go, la teinte Obsidian serait également l’unique option.

Un autre point à souligner est le fait que les Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL débuteraient, comme les modèles actuels, avec 128 Go de stockage. Une capacité initiale qui ne semble pas très "Pro", et dont la suppression n’aurait pas étonné.

Par ailleurs, les coloris mentionnés ici ne correspondent pas à une précédente fuite concernant les couleurs du Pixel 10. DroidLife précise que les distributeurs utilisent parfois des noms de code pour les teintes, ce qui pourrait expliquer les divergences si des codes ont été employés ici, mais pas dans les fuites antérieures. Cependant, certaines couleurs sont déjà connues sur d’anciens modèles Pixel, ce qui laisse penser qu’il ne s’agirait pas uniquement de noms de code. L’une de ces fuites est donc probablement erronée.

La réponse pourrait arriver le 20 août, date présumée de la présentation du Pixel 10, mais d’ici là, d’autres fuites et rumeurs ne manqueront sans doute pas d’apparaître.