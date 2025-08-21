Google Pixel 10 : 5 évolutions majeures avec Pixelsnap, Tensor G5 et Camera Coach

Le Google Pixel 10 Pro Fold, le Pixel 10 et le Pixelsnap Stand

Google a officiellement levé le voile sur sa nouvelle gamme Pixel, avec les Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold, présentés lors de l’événement Made by Google 2025.

Tous les quatre modèles ont pu être découverts de près, et pour un premier aperçu détaillé de chacun, il est possible de consulter la prise en main du Google Pixel 10, celle des Pixel 10 Pro/XL et celle du Pixel 10 Pro Fold.

Pour un résumé rapide des nouveautés matérielles et logicielles introduites par Google, voici cinq points essentiels à retenir sur la gamme Pixel 10.

Google Pixel 10 lineup: 5 things you need to know – new AI camera tricks, chipset, and more - YouTube Watch On

1. Nouveaux accessoires Pixelsnap

(Image credit: Google / Future)

Commençons par Pixelsnap : une technologie de recharge sans fil magnétique Qi2 intégrée à toute la série Pixel 10.

À l’image du système MagSafe d’Apple, Pixelsnap permet d’aimanter chargeurs, supports, poignées et autres accessoires sur n’importe quel modèle Pixel 10. Les Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro Fold atteignent une puissance de recharge allant jusqu’à 15 W grâce à Pixelsnap, tandis que le Pixel 10 Pro XL monte jusqu’à 25 W.

Google a également lancé sa propre gamme d’accessoires Pixelsnap aux côtés de ces smartphones : un chargeur magnétique, un support magnétique et un anneau magnétique pour maintenir le téléphone à la verticale. La technologie est par ailleurs compatible avec les accessoires MagSafe d’Apple et ceux de marques tierces comme Belkin.

C’est une avancée majeure pour Google et pour l’avenir des téléphones Android. Jusqu’ici, tous les utilisateurs Android (sauf ceux du HMD Skyline) devaient se tourner vers des anneaux adhésifs ou des coques volumineuses pour magnétiser leurs appareils. Pixelsnap intègre désormais directement un anneau magnétique au cœur des Pixel.

Il reste à espérer que d’autres constructeurs Android proposeront bientôt un système similaire de recharge magnétique (Samsung est clairement visé).

2. Nouvelles astuces pour les caméras IA

Autre nouveauté pour toute la gamme Pixel 10 : Camera Coach, un assistant photo basé sur l’IA.

Grâce à Gemini, cet outil analyse en temps réel la scène affichée dans le viseur du Pixel 10 et propose des conseils pour améliorer la prise de vue. Camera Coach peut indiquer le mode photo le plus adapté, suggérer un meilleur cadrage, ou donner d’autres astuces pour tirer le meilleur parti des capteurs du Pixel 10.

Pour les photos déjà prises, une nouvelle fonction baptisée Edit with Ask Photos fait son apparition. Comme son nom l’indique, elle permet de demander directement à Gemini des retouches spécifiques : améliorer la netteté, ajuster l’éclairage, ou même ajouter du contenu généré par IA à l’image.

3. Zoom réel pour le Pixel 10

Le Google Pixel 10 dispose de trois caméras arrière. (Image credit: Google)

Côté photo toujours, Google a enfin intégré un téléobjectif dédié à son modèle phare de base.

Le Pixel 10 dispose ainsi d’un capteur téléobjectif de 10,8 Mpx, avec zoom optique 5x et zoom numérique 20x, identique à celui du Pixel 10 Pro Fold.

Bonne nouvelle, aucun autre capteur n’a été supprimé pour faire place à cette nouveauté : l’appareil conserve donc ses options grand-angle et ultra grand-angle. En revanche, la résolution de ce dernier a été revue à la baisse, passant de 48 Mpx à 12 Mpx.

Pour profiter des meilleures performances photo, il faut se tourner vers le Pixel 10 Pro ou le Pixel 10 Pro XL, tous deux équipés d’un téléobjectif de 48 Mpx et capables d’atteindre un zoom numérique 100x. Mais l’arrivée d’un zoom performant dès le modèle de base constitue déjà une avancée appréciable.

4. Chipset Tensor G5

Le Google Pixel 10 Pro en Gris (Image credit: Google)

Chaque modèle Pixel 10 embarque le nouveau processeur Tensor G5, présenté par Google comme la plus importante évolution de la plateforme Tensor depuis son lancement il y a cinq ans.

Comparé au Tensor G4, le G5 offre un CPU 34 % plus rapide et une TPU (Tensor Processing Unit) 60 % plus puissante, permettant un traitement plus fluide, une meilleure efficacité énergétique et des performances accrues pour l’IA.

Le Tensor G5 est associé à la nouvelle puce de sécurité Titan M2, qui intègre des fonctions de protection telles que le filtrage automatisé des appels, la détection de logiciels malveillants et même un VPN intégré.

Sans rivaliser directement avec le Snapdragon 8 Elite ou l’Apple A18 Pro en termes de puissance brute, le G5 promet surtout une expérience logicielle optimisée et sécurisée.

5. Indice de protection IP68 pour le Pixel 10 Pro Fold

(Image credit: Google)

À première vue, le Pixel 10 Pro Fold ressemble beaucoup à son prédécesseur. Taille et épaisseur restent similaires, mais il bénéficie d’une première mondiale dans la catégorie pliables : une certification IP68.

Cette norme – IP pour Ingress Protection – mesure la résistance d’un appareil à la poussière (premier chiffre) et à l’eau (deuxième chiffre). Une certification IP68 garantit donc une protection contre la poussière et l’eau, un argument que même le Galaxy Z Fold 7 ne peut pas avancer.

Pour comparaison, le Pixel 9 Pro Fold se contentait d’une certification IPX8, protégeant contre l’eau mais pas contre la poussière.

Avec l’IP68, le Pixel 10 Pro Fold se hisse désormais au niveau des meilleurs smartphones Android en termes de robustesse. Cette avancée constitue une excellente nouvelle non seulement pour les utilisateurs Pixel, mais aussi pour tous les amateurs de pliables, car elle ouvre la voie à des protections similaires chez d’autres fabricants.

Autres améliorations de durabilité : une nouvelle charnière sans engrenage, que Google annonce capable de tenir plus de dix ans.

En résumé, voici les cinq points essentiels à retenir sur la gamme Pixel 10. Pour un aperçu détaillé de chacun des modèles, les prises en main mentionnées plus haut sont disponibles, en attendant les tests complets des Pixel 10 dans les prochaines semaines.