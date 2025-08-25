Google Pixel 10 : adieu Battery Share, bonjour au Qi2 magnétique

La série Google Pixel 10 ne propose plus la fonction Battery Share

Cette fonctionnalité a été supprimée afin de permettre la recharge sans fil magnétique Qi2

Tous les utilisateurs de Pixel ne se réjouissent pas de ce changement

La série Google Pixel 10 introduit plusieurs nouveautés, mais elle perd également certaines fonctions, notamment Battery Share.

Il s’agit du nom donné par Google à la recharge sans fil inversée, c’est-à-dire la possibilité d’utiliser son téléphone pour recharger d’autres appareils sans fil. Cette fonction est courante sur de nombreux smartphones Android, et elle était encore présente sur la série Pixel 9. Elle disparaît cependant du Pixel 10.

Il existe néanmoins une raison à cela : selon une réponse donnée par Google à DroidReader, la présence d’aimants nécessaires à la recharge sans fil magnétique Qi2 « crée une connexion solide avec le chargeur mais représente une limitation physique pour la recharge inversée ».

Autrement dit, l’intégration de la recharge sans fil magnétique Qi2 (qui permet l’utilisation des nouveaux accessoires Pixelsnap) a conduit Google à supprimer Battery Share.

MagSafe avec la marque Pixel

Le Google Pixel 10 Pro avec un accessoire PixelSnap (Image credit: Philip Berne / Future)

Pour la majorité des utilisateurs, il s’agit probablement d’un compromis intéressant. Pixelsnap fonctionne de manière similaire à MagSafe : un écosystème de chargeurs et d’accessoires sans fil, comme des supports ou des poignées, qui se fixent à l’arrière du Pixel 10 grâce aux aimants.

Cette fonction est pratique, mais tout le monde n’accueille pas ce changement positivement. Sur Reddit, certains commentaires parlent d’une perte difficile à accepter, comme « celle-là fait vraiment mal » ou encore « Battery Share était une fonction tellement utile ».

D’autres remarques indiquent cependant qu’elle était rarement, voire jamais utilisée. Ce n’était donc pas une fonctionnalité unanimement appréciée. L’espoir est que même ceux qui appréciaient Battery Share sauront tirer profit de Pixelsnap. Dans le cas contraire, d’autres marques comme Samsung proposent toujours la recharge sans fil inversée.