Voici les 6 plus grandes améliorations apportées à l'iPhone 16, selon de nouvelles rumeurs

L'iPhone 16 et ses dérivés présenteront certainement de nombreuses améliorations par rapport à l'iPhone 15, mais selon Mark Gurman de Bloomberg, journaliste et auteur de fuites sur Apple, ces téléphones pourraient ne pas constituer une amélioration massive par rapport à leurs prédécesseurs dans l'ensemble.

Pour illustrer cette prédiction, Gurman a mis en évidence ce qu'il considère comme les six principales améliorations qui sont apparemment prévues pour la gamme iPhone 16.

Vous trouverez ci-dessous les six améliorations annoncées par les rumeurs, ainsi que notre avis (et celui de Gurman) sur leur importance ou non.

1. Un bouton Action pour tous les modèles

Le bouton Action sur un iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Une fuite que nous avons entendue à plusieurs reprises (et que Gurman souligne également) est que les quatre modèles d'iPhone 16 seront apparemment dotés d'un bouton Action.

Il s'agirait d'une touche matérielle personnalisable, bien qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle fonctionnalité, puisque l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max disposent déjà d'un bouton Action. En revanche, ce serait la première fois que les modèles standard et Plus en seraient dotés.

Gurman note toutefois qu'Apple ajoute davantage d'options de personnalisation à l'écran de verrouillage et au Centre de contrôle avec iOS 18, ce qui pourrait rendre le bouton Action moins utile, puisque vous serez déjà en mesure d'ajouter divers raccourcis au téléphone.

C'est un point juste, mais avoir des raccourcis sur un bouton physique est toujours plus rapide et meilleur que de les avoir sur l'écran de verrouillage ou le Centre de contrôle. Le plus gros problème pourrait simplement être que, parmi les téléphones les plus populaires d'Apple (lire : les modèles Pro), le bouton Action ne sera pas une nouvelle fonctionnalité.

2. Un bouton de capture pour les modèles Pro

L'iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Une autre amélioration de l'iPhone 16 qui fait l'objet de nombreuses rumeurs est le bouton de capture, qui serait vraiment nouveau, puisqu'aucun modèle actuel d'iPhone n'en est équipé.

Gurman réitère une fuite précédente en affirmant que ce bouton de capture fonctionnera comme celui d'un appareil photo reflex numérique, une légère pression activant l'autofocus et une pression plus forte prenant la photo. Par ailleurs, un glissement sur le bouton vous permettra d'effectuer un zoom avant ou arrière. Selon M. Gurman, le bouton Capture permettrait également de contrôler la caméra vidéo.

Il est intéressant de noter que Gurman suggère que le bouton Capture pourrait n'être inclus que sur l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max, alors que de nombreuses fuites précédentes suggéraient qu'il serait disponible sur les quatre modèles.

Nous ne sommes pas sûrs de savoir qui a raison, mais il s'agira probablement d'une mise à jour assez importante pour les téléphones qui en seront dotés. Son intérêt dépendra toutefois de votre passion pour la photographie.

3. Des écrans Pro plus grands

L'iPhone 15 Pro (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Nous avons également entendu à plusieurs reprises que l'iPhone 16 Pro aura un écran de 6,3 pouces (contre 6,1 pouces pour l'iPhone 15 Pro), tandis que l'iPhone 16 Pro Max aura un écran de 6,9 pouces (contre 6,7 pouces pour le modèle précédent).

L'augmentation devrait être notable et pratique si vous souhaitez regarder des vidéos sur votre téléphone ou faire d'autres choses pour lesquelles un écran plus grand est souhaitable, mais elle sera moins utile si vous souhaitez un téléphone haut de gamme qui ne soit pas également massif.

4. Apple Intelligence

(Image credit: Apple)

Apple Intelligence est le nom du prochain ensemble de fonctions d'intelligence artificielle d'Apple, et il n'est pas exclusif à la gamme iPhone 16, puisqu'il fonctionnera également sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max.

Malgré cela - et malgré le fait que l'Apple Intelligence n'arrivera probablement qu'après le lancement de la gamme iPhone 16 - il est probable qu'il s'agisse de l'un des principaux arguments de vente des nouveaux téléphones.

M. Gurman est toutefois sceptique quant à l'intérêt des premières fonctionnalités de l'Apple Intelligence et estime que, seules, elles ne constitueront probablement pas une raison de passer à la version supérieure.

5. Nouvelles couleurs

L'iPhone 15 Pro (Image credit: Future / Apple)

Comme toujours, il y aura certainement de nouvelles couleurs pour l'iPhone cette année, Gurman indiquant que la teinte bleue de l'iPhone 15 Pro sera remplacée par une option or rose cette année.

C'est quelque chose que nous avons déjà entendu, les fuites précédentes suggérant que les couleurs de l'iPhone 16 Pro Max et de l'iPhone 16 Pro incluront le noir, le blanc, le rose et le gris, tandis que les couleurs de l'iPhone 16 Plus et de l'iPhone 16 incluront le noir, le vert, le rose, le bleu et le blanc. Il y a une petite chance que des teintes jaunes et violettes soient également proposées.

Pour l'essentiel, ces couleurs sont similaires à celles de la gamme iPhone 15, ce qui n'en fait pas une sélection des plus excitantes.

6. Plus de puissance

Jeu Asphalt 9 : Legends sur l'iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Enfin, M. Gurman indique que la gamme iPhone 16 sera équipée d'un nouveau chipset A18. Il ne dit pas si tous les modèles utiliseront ce chipset, cependant, et nous avons entendu ailleurs que les modèles Pro pourraient utiliser un A18 Pro à la place.

Néanmoins, même si les modèles de base ne reçoivent qu'un A18 standard (ou même le A17 Pro de l'année dernière), les quatre modèles bénéficieraient d'une mise à niveau de leur puissance. Les quatre téléphones seront également dotés de 8 Go de mémoire vive, car cette capacité est censée être nécessaire au fonctionnement de l'Apple Intelligence. Il s'agirait d'une mise à niveau de 2 Go pour l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus, mais pas de changement pour les modèles Pro.

Plus de puissance est toujours appréciable, mais les iPhones actuels sont déjà des appareils très performants, et à part leurs intelligences respectives, vous aurez du mal à voir une grande différence dans les performances de ces nouveaux téléphones.

Une année calme pour Apple

Compte tenu de tous ces éléments, M. Gurman n'a peut-être pas tort de dire que les iPhones de cette année n'atteindront peut-être pas des chiffres de vente record. Mais l'année prochaine pourrait être plus importante pour l'entreprise, avec l'iPhone SE 4 et l'iPhone 17 Air qui seraient prévus.

Quoi qu'il en soit, si vous possédez actuellement un iPhone vieux de quelques années ou en mauvais état, l'achat d'un modèle de la gamme iPhone 16 pourrait s'avérer judicieux.

