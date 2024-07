Prévisions des spécifications de l'iPhone 16 : tout ce que nous attendons de chaque modèle

À l'heure où nous écrivons ces lignes, il ne reste probablement que quelques mois avant la sortie de l'iPhone 16 et, comme d'habitude avec les nouveaux iPhones, nous avons déjà eu droit à des dizaines de fuites et de rumeurs.

Nous avons donc une idée assez précise de ce que l'on peut attendre de ces téléphones. Nous avons donc détaillé ci-dessous toutes les spécifications probables de chaque modèle attendu, à savoir l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max.

Ces prévisions sont basées sur les fuites et les rumeurs les plus crédibles que nous ayons vues jusqu'à présent, ainsi que sur des suppositions éclairées basées sur les habitudes d'Apple. Rien de tout cela n'est donc confirmé, mais il y a de fortes chances que la plupart de ces prévisions s'avèrent exactes.

iPhone 16 : prédictions des caractéristiques

iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Swipe to scroll horizontally Caractéristiques de l'iPhone 16 (rumeurs) Affichage OLED de 6,1 pouces Résolution 1179 x 2556 pixels Taux de rafraîchissement 60Hz Chipset A17 Pro ou A18 Caméras arrière 48MP large, 12MP ultra-large Caméra frontale 12MP RAM 8Go Stockage 128Go, 256Go, 512Go Batterie 3,561mAh

L'iPhone 16 pourrait être équipé d'un chipset A17 Pro (comme l'iPhone 15 Pro) ou d'un nouveau chipset A18, selon les fuites que l'on croit.

Ces dernières années, Apple a équipé les modèles d'iPhone standard avec le chipset de niveau Pro de l'année précédente, donc si l'entreprise continue dans cette voie, c'est l'A17 Pro que nous verrons. Mais même s'il reçoit un nouveau A18, il pourrait s'agir d'un chipset moins puissant que celui des iPhone 16 Pro et Pro Max, qui pourraient être équipés d'un A18 Pro d'après les fuites. Quoi qu'il en soit, il faut s'attendre à ce que le chipset soit moins puissant que celui des modèles haut de gamme de la série iPhone 16.

De nombreuses fuites ont indiqué que l'iPhone 16 disposerait de 8 Go de mémoire vive, ce qui semble pratiquement garanti puisqu'il n'y a pas d'informations contradictoires. Nous n'en savons pas plus sur le stockage, mais il devrait être similaire à celui de l'iPhone 15, avec des modèles de 128, 256 et 512 Go - bien qu'une fuite sur l'iPhone 16 suggère que la capacité de base pourrait être de 256 Go.

L'écran de l'iPhone 16 ne subira probablement pas beaucoup d'améliorations non plus, les rapports suggérant qu'il sera à nouveau de 6,1 pouces, probablement avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une résolution d'environ 1179 x 2556. On s'attend également à ce qu'il soit à nouveau OLED, même si, selon un rapport, l'écran de l'iPhone 16 pourrait être plus lumineux que celui de son prédécesseur, qui affichait une luminosité de 2 000 nits.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Nous disposons de spécifications très précises pour la batterie, de nombreuses fuites indiquant que l'iPhone 16 dispose d'une batterie de 3 561 mAh, ce qui représenterait une augmentation d'environ 6 % par rapport à la batterie de 3 349 mAh de l'iPhone 15.

Enfin, les appareils photo de l'iPhone 16 ne subiront probablement aucun changement, avec les mêmes capteurs principaux de 48 Mpx et ultra-larges de 12 Mpx que l'année dernière. Il n'y a pas encore de mot sur la caméra selfie, donc pour l'instant nous supposons qu'elle sera également de 12MP comme sur l'iPhone 15.

iPhone 16 Plus : prédictions des caractéristiques

iPhone 15 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Swipe to scroll horizontally Caractéristiques de l'iPhone 16 Plus (rumeurs) Affichage OLED de 6,7 pouces Résolution 1290 x 2796 pixels Taux de rafraîchissement 60Hz Chipset A17 Pro ou A18 Caméras arrière 48MP large, 12MP ultra-large Caméras frontale 12MP RAM 8Go Stockage 128Go, 256Go, 512Go Batterie 4,006mAh

L'iPhone 16 Plus aura probablement les mêmes caractéristiques que l'iPhone 16, si l'on en croit les fuites et le passé.

Nous nous attendons donc à ce qu'il soit équipé du même chipset - soit un A17 Pro, soit un A18, comme nous l'avons vu plus haut.

Il aura probablement aussi la même quantité de RAM, qui devrait être de 8 Go selon les rumeurs, et des capacités de stockage identiques, probablement 128 Go, 256 Go et 512 Go - bien qu'une fuite suggère une capacité de départ de 256 Go.

L'écran sera probablement différent de celui de l'iPhone 16, mais pas de celui de l'iPhone 15 Plus. Nous devrions donc retrouver un écran OLED de 6,7 pouces (1290 x 2796) et, malheureusement, l'iPhone 16 Plus aura probablement un taux de rafraîchissement de 60 Hz, même si son écran pourrait être plus lumineux que celui de l'iPhone 15 Plus.

Malheureusement, de nombreuses fuites suggèrent que l'iPhone 16 Plus aura en fait une batterie plus petite que son prédécesseur, soit 4 006 mAh au lieu de 4 383 mAh.

En ce qui concerne les appareils photo, l'iPhone 16 Plus sera probablement doté des mêmes appareils que l'année dernière, à savoir un appareil photo principal de 48 mégapixels, un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels et un appareil photo frontal de 12 mégapixels.

iPhone 16 Pro : prédictions des caractéristiques

iPhone 15 Pro (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Swipe to scroll horizontally Caractéristiques de l'iPhone 16 Pro (rumeurs) Affichage OLED de 6,3 pouces Résolution Inconnu Taux de rafraîchissement Adaptive 1-120Hz Chipset A18 Pro Caméras arrière 48MP large, 48MP ultra-large, 12MP téléobjectif avec zoom optique 5x Caméras frontale 12MP RAM 8Go Stockage 128Go, 256Go, 512Go, 1To, 2To Batterie 3,355mAh

Apple pourrait avoir prévu un certain nombre de mises à jour pour l'iPhone 16 Pro, à commencer par le chipset, qui serait - et sans surprise - un nouveau A18 Pro.

Toutefois, ce chipset serait associé à 8 Go de mémoire vive, comme sur l'iPhone 15 Pro. Cette spécification pourrait limiter les capacités de l'iPhone 16 Pro en matière d'intelligence artificielle.

Nous n'avons pas encore entendu parler des capacités de stockage de l'iPhone 16 Pro, mais nous pensons qu'elles seront largement identiques à celles de l'iPhone 15 Pro, c'est-à-dire 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Cela dit, une fuite fait état d'une capacité maximale de 2 To. Il est également possible qu'Apple abandonne la taille de 128 Go, comme elle l'a déjà fait avec l'iPhone 15 Pro Max.

En ce qui concerne l'écran, des fuites suggèrent que l'iPhone 16 Pro sera légèrement plus grand que son prédécesseur, avec 6,3 pouces, contre 6,1 pouces pour l'iPhone 15 Pro. L'écran de l'iPhone 16 Pro pourrait également être 20 % plus lumineux.

En ce qui concerne la batterie, des fuites suggèrent que l'iPhone 16 Pro aura une batterie de 3 355 mAh, ce qui le rendra légèrement plus grand que la batterie de 3 290 mAh de l'iPhone 15 Pro. L'iPhone 16 Pro pourrait également se recharger plus rapidement, avec une puissance de 40 watts.

Enfin, l'iPhone 16 Pro bénéficiera probablement de quelques améliorations au niveau de l'appareil photo, des fuites indiquant qu'il recevra l'appareil photo 12MP à zoom 5x déjà présent sur l'iPhone 15 Pro Max.

L'iPhone 16 Pro pourrait également recevoir un nouvel appareil photo ultra-large de 48 mégapixels, ce qui constituerait une amélioration par rapport à l'appareil ultra-large de 12 mégapixels du modèle actuel. Toutefois, des rapports suggèrent que l'appareil conservera la caméra principale de 48 mégapixels et la caméra frontale de 12 mégapixels de son prédécesseur.

iPhone 16 Pro Max : prédictions des caractéristiques

iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Swipe to scroll horizontally Caractéristiques de l'iPhone 16 Pro Max (rumeurs) Affichage OLED de 6,9 pouces Résolution TBC Taux de rafraîchissement Adaptive 1-120Hz Chipset A18 Pro Caméras arrière 48MP large, 48MP ultra-large, 12MP téléobjectif avec zoom optique 5x Caméras frontale 12MP RAM 8Go Stockage 256Go, 512Go, 1To, 2To Batterie 4,676mAh

L'iPhone 16 Pro Max sera certainement le modèle le plus haut de gamme de la gamme iPhone 16 (à moins que nous n'ayons un iPhone 16 Ultra).

Le Pro Max ne serait cependant pas plus puissant que l'iPhone 16 Pro, avec le même chipset A18 Pro et 8 Go de RAM que son petit frère.

En ce qui concerne le stockage, un rapport suggère que l'iPhone 16 Pro Max aura une capacité maximale de 2 To, au lieu des 1 To de l'iPhone 15 Pro Max. Rien n'est dit sur les autres capacités, mais il est probable qu'elles soient identiques à celles de l'année dernière, à savoir 256 Go, 512 Go et 1 To.

Nous avons également entendu dire que l'iPhone 16 Pro Max pourrait être doté d'un écran massif de 6,9 pouces, contre 6,7 pouces pour son prédécesseur, et que, comme pour les autres modèles d'iPhone 16, son écran pourrait être plus lumineux que celui du téléphone actuel.

La batterie de l'iPhone 16 Pro Max sera également plus grande selon plusieurs sources, des fuites suggérant qu'il aura une batterie de 4 676 mAh, au lieu des 4 441 mAh de l'iPhone 15 Pro Max. Comme pour l'iPhone 16 Pro, cette batterie se chargerait également à 40 watts.

Enfin, nous avons les appareils photo, et l'iPhone 16 Pro Max serait doté d'un nouvel appareil photo "super téléobjectif", qui pourrait zoomer bien plus loin que les 5x de l'iPhone 15 Pro Max. Cela dit, il s'agit d'une vieille fuite et, si elle se concrétise, elle pourrait être destinée à un iPhone Ultra. Il est donc tout aussi possible que l'iPhone 16 Pro Max conserve son appareil photo actuel de 12 mégapixels à zoom 5x.

Dans un cas comme dans l'autre, il serait doté d'une nouvelle caméra ultra-large de 48 Mpx, tout comme l'iPhone 16 Pro, mais il aura probablement les mêmes caméras principale et selfie de 48 Mpx que son prédécesseur.