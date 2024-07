iPhone 16 Pro : la rumeur veut qu'il soit identique au Pro Max avec un zoom optique 5x

Les fuites concernant l'iPhone 16 ont été relativement discrètes ces derniers temps, mais une nouvelle rumeur émanant de la chaîne d'approvisionnement d'Apple confirme ce que nous entendons depuis un certain temps : l'iPhone 16 Pro sera doté d'un appareil photo à zoom optique 5x, tout comme l'iPhone 16 Pro Max.

Cette rumeur provient de DigitTimes en Asie (via 9to5Mac), qui rapporte que certains fournisseurs clés ont reçu plus de commandes d'Apple pour des lentilles de périscope à tétraprisme pour l'iPhone. Il s'agit d'objectifs capables d'offrir plus de profondeur tout en s'intégrant dans un smartphone ultra-mince.

L'année dernière, comme vous le verrez dans notre test de l'iPhone 15 Pro Max, cette lentille particulière était réservée au modèle le plus cher, l'iPhone 15 Pro n'étant pas concerné. L'appareil plus petit est équipé d'un capteur photo à zoom optique 3x.

Il serait logique que les deux iPhone Pro soient équipés de la même configuration d'appareil photo, ce qui permettrait aux acheteurs de choisir entre les deux tailles (et les deux prix). Il semble de plus en plus probable que ce sera le cas en 2024, mais rien n'est encore certain.

Encore plus d'améliorations pour l'iPhone 16 Pro ?

L'iPhone 15 Pro se contente d'un zoom optique 3x (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

D'après ces informations, il semble que ces nouveaux objectifs soient les mêmes que ceux de l'iPhone 15 Pro Max, plutôt que de nouveaux objectifs améliorés avec la même capacité de zoom - la configuration de l'appareil photo de l'iPhone 16 Pro Max pourrait donc être la même que celle de son prédécesseur.

Cependant, il a également été dit que la caméra principale et la caméra ultra-large de l'iPhone 16 Pro Max sont effectivement en ligne pour une mise à niveau. Les modèles Pro et Pro Max de la gamme iPhone d'Apple sont équipés de trois caméras à l'arrière.

L'année dernière, une rumeur laissait entendre que l'iPhone 16 Pro Max pourrait passer à un zoom optique 10x, mais cela semble désormais moins probable. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S24 Ultra offre également un zoom optique 5x.

Il ne fait aucun doute que les rumeurs et les fuites se multiplieront d'ici à septembre, date à laquelle les iPhones 2024 devraient faire leurs débuts. En attendant, nous attendons avec impatience les nouveaux téléphones pliables de Samsung et les nouveaux Pixel de Google.