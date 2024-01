L'iPhone 16 d'Apple pourrait changer de technologie de stockage, ce qui pourrait signifier un modèle Pro de 2 To

La capacité de stockage maximale que l'on peut obtenir sur un iPhone est de 1 To depuis un certain temps, avec l'iPhone 13 Pro qui a inauguré cette capacité et même l'iPhone 15 Pro Max ne la dépassant pas, mais avec la série iPhone 16, Apple pourrait la doubler, en proposant une option de 2 To.

C'est selon le leaker yeux1122 qui a posté sur Naver (un site de blogging sud-coréen), d'après 9to5Mac. La source affirme que l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max seront proposés en taille de 2 To, et cela serait dû au passage d'Apple à la mémoire flash QLC (Quad-Level Cell).

Actuellement, Apple utilise de la mémoire TLC (Triple-Level Cell), et un passage à la QLC permettrait d'augmenter la capacité de stockage dans le même espace physique, donc Apple pourrait potentiellement offrir 2 To de stockage sans que cela prenne beaucoup plus de place dans le téléphone que les 1 To de stockage actuels.

Ce n'est pas la première fois que l'on parle de QLC

Nous avons également entendu dire d'une autre source récemment que la gamme de l'iPhone 16 pourrait passer à la mémoire QLC, bien qu'ils n'aient pas mentionné une nouvelle option de stockage de 2 To.

Yeux1122 a un historique mitigé, donc nous prendrons cette nouvelle affirmation avec des pincettes, surtout qu'ils avaient précédemment dit que l'iPhone 15 Pro serait disponible dans une variante de stockage de 2 To, ce qui ne s'est pas produit.

Il serait logique pour Apple d'augmenter la capacité de stockage si la mémoire QLC est utilisée, mais ce changement de technologie de mémoire n'est pour l'instant qu'une rumeur, et il est également possible que Yeux1122 suppute simplement que 2 To seront proposés si ce changement se produit.

Même le Samsung Galaxy S24 Ultra plafonne à 1 To, donc en termes de concurrence pour Apple, il n'y a pas d'incitation majeure à augmenter le stockage sur la gamme de l'iPhone 16 Pro. Mais encore, au moment où ces téléphones seront lancés, cela fera trois ans depuis la dernière augmentation de stockage, ce qui est assez long, et pour les vidéastes, une augmentation de capacité pourrait être utile.

Si nous voyons un iPhone 16 Pro et un iPhone 16 Pro Max de 2 To, alors Apple pourrait également potentiellement augmenter le standard de l'iPhone 16 et de l'iPhone 16 Plus à 1 To au maximum, et peut-être supprimer la capacité de 128 Go pour au moins certains modèles, mais ce n'est que de la spéculation.

Avantages et inconvénients pour l'iPhone 16

Il y a d'autres raisons pour lesquelles Apple pourrait opter pour un stockage QLC. Plutôt que d'offrir plus d'espace de stockage dans le même espace physique, cela pourrait permettre à l'entreprise de réduire la taille des composants de stockage, libérant ainsi de la place pour d'autres composants, comme une batterie plus grande.

Le stockage QLC est également potentiellement moins cher à produire, et ces économies pourraient être répercutées sur les consommateurs ; bien que, d'un autre côté, il soit également moins fiable et puisse entraîner des vitesses d'écriture plus lentes.

Ces points négatifs suscitent des doutes sur le fait qu'Apple passe réellement au stockage QLC, mais il est probable qu'Apple considère que les aspects positifs l'emportent sur les négatifs si cela se produit. Et si cela conduit à des modèles de 2 To, cela bénéficiera au moins à certaines personnes.

On ne saura pas avec certitude avant le lancement de la gamme iPhone 16, qui ne devrait pas avoir lieu avant septembre, et il y aura sûrement beaucoup plus de fuites et de rumeurs entre-temps.