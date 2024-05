L'iPhone 16 Pro serait doté d'un écran 20 % plus lumineux

Cette semaine, nous nous sommes concentrés sur les nouveaux iPad Pro et iPad Air lancés par Apple, mais au fur et à mesure que l'année avance, nous allons nous intéresser aux iPhones 2024 : un détail clé de l'iPhone 16 Pro vient de fuiter.

Selon le célèbre informateur Instant Digital sur le site de médias sociaux chinois Weibo (via MacRumors), l'iPhone 16 Pro devrait être doté d'une luminosité SDR (Standard Dynamic Range) typique de 1 200 nits, contre 1 000 nits pour l'iPhone 15 Pro.

La luminosité maximale HDR (High Dynamic Range), quant à elle, restera inchangée à 1 600 nits. C'est ce qu'indiquent les "données de laboratoire actuelles", si l'on en croit Google Translate. Nous ne savons pas si l'iPhone 16 Pro Max bénéficiera de la même amélioration.

La luminosité SDR standard est en fait restée inchangée sur les modèles d'iPhone les plus chers depuis le lancement de l'iPhone 13 Pro en 2021. Si c'est le cas, l'écran devrait être nettement plus lumineux au quotidien.

Les rumeurs de l'iPhone 16 pro jusqu'à présent

La WWDC 2024 se rapproche (Image credit: Apple)

Les fuites et les rumeurs concernant l'iPhone 16 n'ont pas manqué ces derniers mois, même si le lancement des appareils n'est pas prévu avant septembre 2024 - à condition qu'Apple respecte son calendrier habituel pour ces appareils.

Nous avons récemment entendu dire que les smartphones iPhone 16 pourraient ne pas bénéficier de la technologie OLED en tandem qui équipe les iPad Pros haut de gamme pour 2024. Toutefois, les Pro et Pro Max pourraient bien être dotés d'une nouvelle finition en titane poli.

Les autres améliorations évoquées concernent les appareils photo : un nouveau revêtement de l'objectif de l'appareil photo pour les modèles Pro et Pro Max afin d'améliorer la qualité des photos et des vidéos, et une nouvelle disposition verticale de l'appareil photo pour l'iPhone 16 standard et l'iPhone 16 Plus.

La prochaine grande date du calendrier d'Apple est la Worldwide Developer Conference (WWDC) de 2024, qui débutera le 10 juin. Attendez-vous à entendre parler d'iOS 18 et des nombreuses mises à jour de l'intelligence artificielle qui sont en préparation.