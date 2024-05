L'iPhone 16 pourrait ne pas bénéficier de l'impressionnant écran OLED en tandem

Lors de son grand événement Let Loose du 7 mai, Apple a présenté un iPad Pro (2024) doté de l'impressionnante nouvelle technologie d'affichage « tandem OLED », qui combine deux panneaux pour former un seul écran super fin et super lumineux. Certains commentateurs pensent que cette nouvelle technologie d'affichage sera probablement appliquée à l'iPhone 16, mais il y a quelques bonnes raisons pour lesquelles cela n'arrivera probablement pas.

Tout d'abord, un petit rappel. L'écran OLED en tandem de l'iPad Pro - qu'Apple appelle l'écran Ultra Retina XDR - est en fait composé de deux panneaux. Cela permet à l'iPad Pro d'atteindre une luminosité SDR de 1 000 nits (contre 600 nits pour le modèle précédent) et une incroyable luminosité HDR de 1 600 nits.

En outre, Apple affirme avoir permis un « contrôle sub-milliseconde de la couleur et de la luminance de chaque pixel », tandis que l'iPad Pro lui-même a été rendu plus fin et plus léger grâce à son écran plus perfectionné.

Il s'agit là d'une bonne nouvelle et, comme l'ont suggéré certains commentateurs tels que John Gruber de Daring Fireball, il semblerait évident de migrer cette technologie vers l'iPhone 16, n'est-ce pas ? Après tout, c'est l'appareil le plus populaire d'Apple et celui dans lequel la marque aime intégrer des fonctionnalités haut de gamme. Pourtant, il y a quelques raisons pour lesquelles il est peu probable que cela se produise.

Les arguments contre un écran OLED en tandem pour l'iPhone 16

(Image credit: David Svihovec / Unsplash)

D'une part, chaque iPhone de la dernière gamme iPhone 15 est déjà équipé d'un écran OLED. Certes, il ne s'agit pas d'un écran OLED tandem stack, mais il répond à de nombreux critères qu'Apple s'efforce d'atteindre avec ses produits.

Par exemple, Apple a tendance à fixer des niveaux de luminosité similaires pour ses appareils haut de gamme, avec 1 000 nits de luminosité standard et 1 600 nits de luminosité HDR maximale pour l'iPhone, le MacBook Pro et maintenant l'iPad Pro. Étant donné que l'iPhone équipé d'OLED a déjà atteint cette marque sans avoir besoin d'un panneau tandem stack, Apple pourrait ne pas ressentir le besoin de faire le changement.

De plus, les panneaux OLED sont connus pour être coûteux, et encore plus ceux qui sont très avancés comme ceux du nouvel iPad Pro. Si l'iPhone atteint déjà les niveaux de luminosité et de qualité qu'Apple vise sans la magie de l'empilement en tandem, Apple voudra-t-elle prendre en compte le coût supplémentaire pour un gain aussi faible ? Peut-être pas.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Les dernières rumeurs concernant l'écran de l'iPhone 16 Pro, provenant de The Elec, suggèrent que le téléphone sera équipé d'écrans AMOLED « Multi-Lens Array » (MLA). Il s'agira probablement des écrans les plus lumineux jamais vus sur un iPhone, mais sans avoir besoin d'inclure la nouvelle technologie OLED en tandem de l'iPad Pro,

Cela ne veut pas dire que cette technologie OLED en tandem n'arrivera pas sur d'autres appareils Apple. Il y a déjà de fortes rumeurs selon lesquelles un MacBook Pro OLED est en préparation, et dans cet appareil, le remplacement de l'écran mini-LED existant par un écran OLED a beaucoup de sens étant donné les avantages visuels qu'il apporterait, ainsi que le fait qu'il pourrait aider à rendre l'appareil encore plus fin et plus léger.

Mais ne vous attendez pas à ce que l'iPhone soit le prochain à bénéficier de cette technologie. Pour l'instant, les avantages n'en valent peut-être pas la peine du point de vue d'Apple.