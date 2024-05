L'iPad Air 6 d'Apple est lancé avec un écran 13 pouces plus grand et une puce digne d'un MacBook

Après des mois de spéculation, Apple a finalement levé le voile sur l'iPad Air 6, avec deux versions différentes de la nouvelle tablette faisant ses débuts aux côtés de l'iPad Pro (2024) surdimensionné lors de l'événement très attendu « Let Loose » de l'entreprise.

Alors que les précédents modèles d'iPad Air, comme l'iPad Air (2022), ont été lancés dans une seule taille de 10,9 pouces, l'iPad Air 6 est désormais disponible en précommande dans une taille supplémentaire de 13 pouces, les deux modèles étant équipés d'un chipset M2 (le même chipset que celui qui équipe la plupart des meilleurs MacBooks).

Selon Apple, ce chipset rend le nouvel iPad Air 50 % plus rapide que son prédécesseur équipé de la puce M1, et trois fois plus rapide que les modèles d'iPad Air équipés de la puce A14 Bionic.

Parmi les autres améliorations importantes de l'iPad Air 6 - que l'on peut également considérer comme l'iPad Air (2024) - figurent une caméra frontale orientée paysage, des haut-parleurs stéréo également orientés paysage avec audio spatial, et jusqu'à 1 To de stockage interne. La nouvelle tablette est disponible en quatre couleurs : Bleu, Mauve, Gris sidéral et Lumière stellaire.

Apple a confirmé que l'iPad Air 6 sera expédié dès la semaine prochaine, au prix de 719 € pour le modèle 11 pouces. Le modèle 13 pouces est proposé à partir de 969 €, et à partir de 1 769 € pour le modèle 1To avec fonctions cellulaires. Vous trouverez une analyse complète des prix dans notre article dédié à l'iPad Air 6.

Image 1 of 2 L'iPad Air 6 13 pouces en action (Image credit: Apple) L'iPad Air 6 est disponible en quatre couleurs (Image credit: Apple)

Le lancement de l'iPad Air 6 et de l'iPad Pro (2024) met fin à la plus longue attente de nouveaux modèles d'iPad depuis que l'entreprise a commencé à produire des iPad en 2010 ; le dernier nouvel iPad à avoir été mis en rayon était l'iPad 10.9 (2022) en octobre 2022.

