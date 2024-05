Apple et Google se sont associés pour faciliter le repérage de traceurs

Dans le cadre d'iOS 17.5, Apple déploie enfin sa spécification de détection des traqueurs de localisation indésirables, permettant aux utilisateurs mobiles de localiser les AirTags et autres dispositifs similaires placés de manière suspecte. En somme, cette mise à jour était très attendue.

Pour résumer rapidement la situation, les traqueurs Bluetooth étaient utilisés pour traquer les personnes. Google a annoncé qu'il s'associait à Apple pour résoudre ce problème. Google souhaitait améliorer rapidement son réseau Find My Device, mais a décidé de reporter le lancement, en partie pour attendre qu'Apple termine de développer sa nouvelle norme.

Avec iOS 17.5, Apple affirme que l'iPhone notifiera l'utilisateur si un dispositif traqueur Bluetooth inconnu a été placé sur lui. Si un tel dispositif est détecté, une alerte « [Objet] trouvé se déplaçant avec vous » apparaîtra sur l'écran du smartphone.

Lors de la détection, l'iPhone peut déclencher un bruit sur le traqueur pour aider à le localiser. Une notification accompagnante inclura un guide montrant comment désactiver le gadget. Ces instructions sont disponibles sur le site de support d'Apple.

Dispositifs mobiles compatibles

L'outil de détection peut localiser d'autres accessoires Find My à condition que les traqueurs tiers soient conformes aux spécifications définies par Apple et Google. Les dispositifs non compatibles avec le nouveau réseau ne fonctionneront pas. Des fabricants de tags tiers comme Chipolo et Motorola se sont engagés à respecter cette nouvelle norme pour leurs futurs modèles, ce qui signifie que la fonctionnalité iOS détectera également les modèles à venir.

Les appareils Android peuvent détecter les traqueurs Bluetooth depuis un certain temps, et Google déploie actuellement la mise à jour tant attendue de son réseau Find My Device sur les smartphones. Grâce à la spécification de détection des traqueurs de localisation indésirables, cela fonctionnera en conjonction avec le réseau d'Apple.

Fait partie d'iOS 17.5

iOS 17.5 ne se limite pas à une mise à jour de sécurité.

Tout d'abord, Apple introduit un fond d'écran dynamique célébrant la communauté LGBTQ+ juste à temps pour le mois de la fierté. Ensuite, l'entreprise ajoute un nouveau jeu appelé Quartile à Apple News Plus. C'est une sorte de Scrabble où il faut composer des mots à partir de petits groupes de lettres.

De plus, les abonnés à Apple News Plus peuvent télécharger des briefings audio, des numéros complets de magazines et plus encore pour en profiter hors ligne. Lors du retour en ligne, la liste de contenu téléchargé se « rafraîchira automatiquement ».

Outre ces nouveautés, 9To5Mac a confirmé encore plus de changements, comme le widget Podcasts qui reçoit le support pour les couleurs dynamiques. Cela modifie la couleur de la boîte pour correspondre à l'illustration du podcast. La publication confirme également l'existence de l'état de réparation, un « mode d'hibernation spécial » permettant d'envoyer l'iPhone en réparation sans désactiver la connexion Find My.

Pour installer iOS 17.5, rendez-vous dans le menu Réglages de l'iPhone. Allez dans Général puis Mise à jour logicielle pour recevoir la mise à jour. Et n'oubliez pas de consulter la liste des meilleurs iPhones pour 2024 sur TechRadar.