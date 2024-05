La nouvelle collection Pride d'Apple annonce le lancement d'iOS 17.5 avec un fond d'écran dynamique

Fidèle à sa tradition annuelle, Apple a dévoilé la Pride Collection de cette année, qui célèbre la communauté LGBTQ+. La collection 2024 se compose de deux nouveaux fonds d'écran pour les iPhones et les iPads, ainsi que d'un nouveau cadran et d'un nouveau bracelet pour l'Apple Watch.

Le bracelet, baptisé Pride Edition Braided Solo Loop, sera lancé le 22 mai. Apple indique que la palette de couleurs s'inspire de plusieurs drapeaux de la fierté nationale. Les fils rose, bleu clair et blanc sont censés « représenter les personnes transgenres et non binaires », tandis que « le noir et le marron symbolisent les communautés noires, hispaniques et latines », ainsi que les groupes touchés par le VIH/sida. Les mots « PRIDE 2024 » sont gravés au laser sur l'anneau.

Le bracelet Boucle unique tressée Pride Edition est disponible en 40 mm et 44 mm au prix de 99 €. Il conviendra à l'Apple Watch SE ainsi qu'aux modèles « Apple Watch Series 4 ou ultérieurs ».

Fond d'écran dynamique Apple

Le fond d'écran qui arrive sur le matériel Apple est connu sous le nom de Pride Radiance. Ce qui le distingue, c'est qu'il ne s'agit pas d'une image statique, mais plutôt d'une image dynamique. Sur l'Apple Watch, les flux de lumière suivent activement les chiffres de l'horloge numérique. Ils réagissent même en temps réel aux mouvements de la montre. 9To5Mac affirme dans son article que les utilisateurs peuvent personnaliser l'aspect du fond d'écran en choisissant « parmi plusieurs palettes de style ».

Sur les iPhones et les iPads, Pride Radiance est également dynamique, mais il ne suit pas l'horloge. Au lieu de cela, la lumière épelle le mot « pride » (fierté) sur l'écran. Les personnes intéressées pourront télécharger le fond d'écran via l'Apple Watch et l'application Apple Store « prochainement ». Aucune date précise n'a été communiquée. Cependant, la société a confirmé qu'elle serait déployée avec iOS 17.5, iPadOS 17.5 et watchOS 10.5.

Il convient de noter que, jusqu'à cette récente publication, l'entreprise n'avait pas encore annoncé quand la prochaine grande mise à jour logicielle arriverait pour ses appareils. iOS 17.5, en particulier, devrait introduire plusieurs fonctionnalités intéressantes telles que la possibilité de télécharger des applications à partir des sites web des développeurs au lieu de l'Apple Store. La semaine dernière, des indices ont montré que l'entreprise travaillait à la mise en œuvre de l'état de réparation. Cette fonction place les iPhones « dans un mode d'hibernation spécial » lorsqu'ils sont confiés à un réparateur.

Étant donné que l'état de réparation n'en est qu'à ses débuts, il est fort probable qu'il ne soit pas intégré à iOS 17.5 d'ici quelques semaines, mais il pourrait l'être à iOS 18.

