Assassin's Creed Shadows : la bande annonce présente deux protagonistes et une date de sortie en novembre

La bande-annonce cinématique de Assassin's Creed Shadows est enfin sortie, révélant une aventure épique remplie d'action, de ténèbres et de deux protagonistes traversant le Japon féodal du 16ème siècle.

Précédemment connu sous le nom de Assassin's Creed Red, ce nouvel opus de la célèbre série de jeux vidéo d'Ubisoft était très attendu par de nombreux fans. Ce jeu promet de se faire une place parmi les meilleurs titres de la franchise en offrant aux joueurs l'opportunité d'incarner deux personnages, Naoe et Yasuke, et de maîtriser leurs compétences complémentaires de samouraï et de shinobi tout en explorant les paysages époustouflants du Japon.

Pour découvrir cette aventure par vous-même, regardez la vidéo complète ci-dessous.

Ubisoft a confirmé que le jeu se déroulera à travers les "histoires entrelacées" des deux protagonistes, Naoe incarnant un assassin furtif et discret, tandis que Yasuke se concentre sur le combat frontal avec de gros moyens.

Tout au long de la bande-annonce, on peut voir des séquences cinématiques illustrant leurs compétences respectives : Naoe utilisant un grappin pour escalader les murs d'une forteresse et lançant des shurikens, tandis que Yasuke fait preuve de force brute et d'efficacité dévastatrice avec des armes lourdes contre plusieurs ennemis.

Les fans aux yeux aiguisés remarqueront certaines icônes emblématiques d'Assassin's Creed, comme la capuche de Naoe. Par ailleurs, la lame secrète utilisée à angle droit offre une nouvelle approche intéressante de cette arme légendaire.

Assassin's Creed Shadows sortira de l'ombre le 15 novembre 2024 et sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|Series S, PC, Amazon Luna et PC.

(Image credit: Ubisoft)