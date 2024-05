iOS 17.5 disponible - 4 nouvelles fonctionnalités pour votre iPhone

Cela fait un peu plus de deux mois qu'Apple a publié iOS 17.4, il est donc grand temps d'accueillir iOS 17.5 à la fête. La dernière mise à jour logicielle basée sur l'iPhone est désormais disponible au téléchargement sur tous les iPhone plus récents que l'iPhone XR, et bien que nous attendions avec impatience l'arrivée d'iOS 18, iOS 17.5 apporte sa propre part de mises à jour iOS utiles.

La dernière refonte logicielle d'Apple élargit encore les autorisations de lecture latérale introduites avec iOS 17.4 (dans les pays de l'UE, du moins), tandis que des apps et réglages spécifiques - notamment Apple News et Find My - reçoivent également des mises à jour indispensables.

Dans cet article, nous présentons les quatre principales fonctionnalités d'iOS 17.5 à surveiller.

Téléchargements d'applications web tierces

Les boutiques d'applications tierces ont été introduites dans iOS 17.4. (Image credit: AltStore)

Dans le cadre d'un bouleversement de la stratégie d'Apple induit par la législation, iOS 17.4 a permis aux résidents de l'UE de télécharger des applications à partir de boutiques d'applications tierces, et iOS 17.5 élargit encore ces autorisations en permettant le téléchargement d'applications à partir de sites web.

En termes simples, cela signifie que les développeurs web peuvent désormais proposer des applications directement sur leurs sites web, les utilisateurs d'iPhone dans l'UE n'ayant plus besoin de se rendre dans une boutique d'applications (d'Apple ou autre) pour les télécharger. Il ne s'agit pas tout à fait d'une foire d'empoigne non réglementée - entre autres conditions, les développeurs doivent avoir été membres de l'Apple Developer Program pendant deux années consécutives avant de pouvoir proposer des téléchargements d'applications sur leur site web - mais ce changement marque une nouvelle étape vers une plus grande autonomie des propriétaires d'iPhone (même si Apple n'est pas d'accord).

Mise à jour d'Apple News Plus

(Image credit: Apple)

Qui n'aime pas un bon casse-tête ? Pour les abonnés américains et canadiens au service d'actualités premium d'Apple, Apple News Plus, iOS 17.5 introduit un nouveau jeu de lettres quotidien appelé Quartiles, qui demande aux joueurs de combiner des cases pour former des mots et gagner des points.

iOS 17.5 apporte également un mode hors ligne à Apple News Plus, permettant aux abonnés d'accéder aux articles, aux reportages audio et aux jeux en l'absence de connexion cellulaire ou Wi-Fi. Le type de contenu disponible dans ce mode hors ligne peut être personnalisé dans les réglages.

Alertes de traqueurs tiers

Le réseau Find My d'Apple peut désormais détecter les traceurs non certifiés (Image credit: TechRadar)

Avec iOS 17.5, Apple déploie enfin sa spécification Detecting Unwanted Location Trackers, qui permet aux utilisateurs d'iPhone de détecter et de localiser des traceurs d'objets tiers, en plus des AirTags d'Apple (ces derniers sont détectables depuis iOS 14.5).

Votre iPhone vous signalera désormais par une alerte « [Objet] trouvé en mouvement avec vous » si un dispositif de suivi Bluetooth inconnu - de n'importe quel fabricant - est détecté sur vous. Vous pourrez alors déclencher un bruit et/ou désactiver le traceur en question.

Le réseau Find My Device amélioré de Google est maintenant déployé pour les téléphones Android également. Il est donc bon de voir que les principaux fabricants de téléphones mobiles font front commun contre ce problème de sécurité.

Nouveau réglage de l'Etat de réparation

(Image credit: Apple)

La version 17.5 d'iOS introduit une nouvelle fonction de la fonction « Localiser mon appareil », appelée « État de réparation ». Auparavant, les utilisateurs d'iPhone qui envoyaient leur appareil en réparation étaient invités à désactiver la fonction « Rechercher » afin de confirmer qu'ils étaient bien les propriétaires de l'appareil. Désormais, la nouvelle fonction État de réparation permet de laisser Find My activé, ce qui signifie que les iPhones continuent d'être suivis par leurs propriétaires pendant le processus de réparation. Il s'agit d'un petit changement, mais il est le bienvenu.