iOS 17.4 est arrivée : voici les six nouvelles fonctionnalités qu'elle apporte à votre iPhone

Un peu plus d'un mois après le lancement de l'iOS 17.3, l'iOS 17.4 vient d'arriver, et il comprend certains des plus grands changements que nous ayons jamais vus dans une version d'iOS - bien que ceux-ci soient exclusifs à l'UE, où les propriétaires d'iPhone peuvent désormais accéder à des boutiques d'applications tierces, entre autres choses.

Toutefois, si vous ne vivez pas dans l'UE, il y a encore beaucoup de choses à voir, et nous avons détaillé les six plus grandes fonctionnalités d'iOS 17.4 ci-dessous, y compris les changements radicaux pour les résidents de l'UE et les choses dont tout le monde peut bénéficier.

Et si vous ne savez pas comment télécharger iOS 17.4, il vous suffit de vous rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle, où vous devriez trouver la nouvelle version en attente.

1. Magasins d'applications tierces dans l'UE

L'App Store d'Apple n'est plus la seule option dans l'UE (Image credit: Apple)

La principale caractéristique de la version 17.4 d'iOS est, de loin, la possibilité d'installer des applications provenant de places de marché alternatives. Ce changement fait suite à une nouvelle législation européenne et est donc également exclusif à l'UE.

Il est intéressant de noter que non seulement votre identifiant Apple doit être configuré pour une région donnée, mais que vous devez également vous trouver physiquement dans l'UE pour accéder à ces boutiques tierces (Apple précise toutefois que les voyages de courte durée dans d'autres régions ne bloqueront pas votre accès). On peut supposer qu'il s'agit là d'une mesure visant à empêcher les utilisateurs situés ailleurs de contourner ces restrictions régionales.

Outre les boutiques d'applications tierces, les résidents de l'UE peuvent désormais installer des navigateurs web utilisant d'autres moteurs de navigation (alors qu'ailleurs, tous les navigateurs iOS sont essentiellement des versions remodelées de Safari), et vous pourrez gérer votre navigateur par défaut la première fois que vous ouvrirez Safari.

Des options de paiement alternatives sont également disponibles pour certaines applications de l'App Store, mais là encore, elles ne concernent que les résidents de l'Union européenne.

2. Nouveaux emoji

(Image credit: Apple / TechRadar)

Et maintenant, quelque chose que tout le monde peut obtenir : il y a de nombreux nouveaux emoji dans iOS 17.4, y compris les emoji champignon, phénix, citron vert, chaîne brisée et tête secouée, ainsi que la possibilité de faire face à 18 emoji de personnes et de corps existants dans les deux sens.

3. Transcriptions pour Apple Podcasts

(Image credit: Apple / TechRadar)

La version 17.4 d'iOS apporte également des transcriptions à Apple Podcasts, ce qui vous permet de lire les épisodes en anglais, en espagnol, en français ou en allemand, au choix.

Vous pouvez également rechercher un mot ou une phrase spécifique dans la transcription, puis choisir de lire l'épisode à partir de ce point, ce qui peut s'avérer très utile lorsque vous essayez de revenir sur une partie spécifique d'un épisode.

4. Amélioration de la protection contre le vol d'appareils

(Image credit: Apple)

Avec iOS 17.4, la fonction de protection contre les appareils volés, récemment ajoutée, a été légèrement améliorée. En effet, vous pouvez désormais choisir d'activer un délai de sécurité (c'est-à-dire un délai avant de pouvoir modifier certains paramètres de sécurité) dans tous les lieux, et non plus seulement lorsque vous vous éloignez de vos lieux habituels.

5. Comptage des cycles de la batterie

Apple vous permet déjà de voir les détails de l'état de votre batterie sur votre iPhone, mais si vous possédez un iPhone 15, un iPhone 15 Plus, un iPhone 15 Pro ou un iPhone 15 Pro Max, iOS 17.4 vous permet désormais de voir le nombre de cycles de la batterie, la date de fabrication et la date de première utilisation de la batterie, ce qui vous donne une meilleure idée de l'utilisation qui en a été faite.

6. Amélioration de Siri

(Image credit: Apple)

Siri est également devenu un peu plus intelligent avec iOS 17.4, puisque vous pouvez choisir de lui faire lire vos messages dans n'importe quelle langue prise en charge, sans avoir à modifier la langue par défaut sur laquelle Siri est réglé. Si vous souhaitez que vos messages soient lus dans une autre langue, c'est désormais possible.