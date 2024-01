iOS 17.3 est disponible - voici 4 nouvelles fonctionnalités, dont la protection contre les appareils volés

Un peu plus d'un mois s'est écoulé depuis la sortie de la mise à jour iOS 17.2 d'Apple, mais iOS 17.3 - la troisième mise à jour complète d'iOS 17 - est désormais disponible au téléchargement sur tous les iPhone plus récents que l'iPhone XR.

Cette dernière refonte logicielle voit les applications et les fonctionnalités de l'appareil photo d'iOS 17.2 faire place à d'importantes améliorations de la sécurité et à une mise à jour très attendue d'Apple Music. La détection des collisions a également été améliorée, et il est désormais plus facile de comprendre votre couverture Apple Care dans Réglages.

Dans cet article, nous mettons en lumière les quatre principales fonctionnalités d'iOS 17.3.

Protection en cas de vol de l'appareil iPhone

La dernière mise à jour d'iOS 17.3 présente une amélioration majeure : une nouvelle fonctionnalité de sécurité, la Protection en cas de vol de l'appareil. Cette fonction agit comme un ultime rempart contre les voleurs qui auraient en leur possession à la fois votre iPhone et votre code d'accès.

Il faudra configurer cette nouvelle fonctionnalité soi-même, mais une fois activée, elle exigera une authentification via Face ID ou Touch ID pour des actions sensibles telles que la consultation des passkeys, l'effacement du contenu, la désactivation du mode Perdu, et plus encore. Actuellement, un voleur possédant le code d'un iPhone peut pratiquement « voler toute votre vie numérique », comme l'a indiqué un reportage révélateur du Wall Street Journal l'année dernière, mais la Protection en cas de vol de l'appareil réduit considérablement la menace sécuritaire d'un code connu isolément.

Mais ce n'est pas tout. Pour des actions particulièrement sensibles, comme le changement de votre mot de passe Apple ID ou la désactivation de Localiser mon iPhone, la Protection en cas de vol de l'appareil nécessite deux instances d'authentification biométrique – la seconde se produisant une heure après la première. Cependant, cela s'applique uniquement aux actions effectuées dans des lieux non familiers. Ainsi, si on tente d'effectuer une action sensible à la maison ou au travail, une seule couche d'authentification biométrique sera nécessaire.

Hélas, un voleur possédant le code d'accès pourra toujours effectuer des achats via Apple Pay, mais la Protection en cas de vol de l'appareil représente néanmoins un grand pas en avant en matière de sécurité pour ceux qui risquent de se faire voler leur iPhone.

Playlists collaboratives Apple Music

Moins importante que la Protection en cas de vol de l'appareil, mais tout aussi bienvenue pour les abonnés d'Apple Music, la version 17.3 d'iOS ajoute les playlists collaboratives à la célèbre application musicale.

Cette nouvelle option permet à plusieurs utilisateurs d'Apple Music d'ajouter, de réorganiser et de supprimer des chansons dans une liste de lecture partagée. Spotify propose sa propre version des playlists collaboratives depuis un certain temps déjà, mais les fans du service d'origine suédoise ont désormais une fonctionnalité de moins dont ils peuvent se vanter.

Par ailleurs, les playlists collaboratives devaient arriver sur Apple Music dans iOS 17.2 - la fonctionnalité est apparue dans plusieurs bêtas d'iOS 17.2 - mais Apple l'a repoussée à 2024 vers la fin de l'année dernière.

Prise en charge d'AirPlay pour les hôtels

Si vous avez toujours voulu diffuser du contenu depuis votre iPhone vers le téléviseur de votre chambre d'hôtel, c'est désormais possible. Apple promettait depuis un certain temps la prise en charge d'AirPlay dans les hôtels, et la fonctionnalité fait enfin son apparition dans iOS 17.3.

Gardez toutefois à l'esprit que la prise en charge AirPlay pour les hôtels n'est disponible que dans certains établissements. À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous savons que la fonction est prise en charge dans les établissements IHG Hotel and Resorts, mais nous attendons une confirmation de la part d'autres chaînes hôtelières.

Des correctifs de sécurité plus généraux avec iOS 17.3

C'est un peu plus vague, mais étant donné que la mise à jour iOS 17.2.1 d'Apple contenait plusieurs correctifs de sécurité importants - et que les attaques de logiciels espions se multiplient - il n'est pas surprenant qu'iOS 17.3 introduise des mesures préventives tout aussi importantes. S'il est vrai que les personnalités politiques et les entreprises sont plus vulnérables aux attaques de logiciels espions, il n'y a pas de mal à ce qu'Apple offre une protection supplémentaire à tous les utilisateurs.

Plus précisément, iOS 17.3 introduit 16 correctifs de sécurité individuels, dont plusieurs sont liés à WebKit et Kernel.

Il convient également de noter qu'Apple limitera les futures mises à jour de sécurité aux iPhones fonctionnant sous iOS 16 ou une version ultérieure. Par conséquent, si vous êtes actuellement en possession d'un iPhone compatible avec iOS 17 - c'est-à-dire tout iPhone plus récent qu'un iPhone XR - mais que vous utilisez encore iOS 15 ou une version antérieure, nous vous suggérons de mettre à jour votre appareil dès que possible.