Voici une mise à jour géniale d'iOS 18 qui arrive sur tous les iPhones

Pour tous les enthousiastes de l'Apple Intelligence après la WWDC 2024, il y a eu aussi une déception notable : seule une iPhone doté d'une puce A17 Pro ou supérieure pourrait en profiter. C'est une véritable distinction entre ceux qui en ont et les autres. Cependant, en termes d'utilité pure, il y a un changement promis dans iOS 18 qui arrivera sur tous les iPhone supportant la mise à jour de la plateforme : une refonte du Centre de Contrôle.

Le Centre de Contrôle n'est pas séduisant ni même lié à une capacité particulière d'IA ou de Machine Learning intégrée à l'iPhone. C'est un outil pour contrôler, entre autres, des utilitaires essentiels avec un simple balayage vers le bas dans le coin supérieur droit de l'écran de l'iPhone.

C'est un panneau si terne qu'il est presque dépourvu de couleur. Même le nom "Panneau de Contrôle" sonne comme une infrastructure domestique, et non comme une fonctionnalité mobile astucieuse. Bien sûr, quiconque utilise le Centre de Contrôle (essentiellement tous ceux qui ont un iPhone) connaît son importance. C'est un accès rapide à la connectivité, à la lecture de médias, à la luminosité, à l'audio, aux modes Focus, aux fonctions de silence, à la caméra, à Shazam et, peut-être surtout, à la lampe de poche.

Depuis plusieurs versions d'iOS, il offre une certaine personnalisation et profondeur. Les appuis longs sur la plupart des commandes permettent d'accéder à des paramètres plus détaillés. On peut également ajouter des éléments au Centre de Contrôle, si on sait où chercher.

Le Centre de Contrôle d'iOS 18 sera redessiné et bien plus personnalisable. Il donnera aussi l'impression d'être une destination à part entière.

Un tout nouveau Centre de Contrôle d'Apple

Apple nous a donné un avant-goût lors de la keynote de près de deux heures de la WWDC 2024, et même à ce moment-là, on pouvait déjà voir à quel point le changement allait être important pour cette fonctionnalité cruciale d'iOS. Plus tard, une observation plus approfondie a permis de voir la version d'iOS 18 du Centre de Contrôle en action.

Il y a des changements de design subtils à travers tout le Centre de Contrôle et les icônes qu'il contient, mais ils sont suffisamment petits pour passer presque inaperçus.

Peut-être que le plus grand changement est que l'on peut déplacer les icônes du Centre de Contrôle à l'intérieur des pages du Centre de Contrôle. Dans la démonstration observée, ils ont maintenu le panneau du Centre de Contrôle ouvert, et après un moment, des cadres sont apparus autour de chaque élément, avec des signes moins pour les supprimer et un demi-cercle supplémentaire dans le coin inférieur droit permettant de redimensionner la commande de recherche. Ces éléments peuvent être redimensionnés jusqu'à occuper des pages complètes du Centre de Contrôle.

Il est également facile de saisir et de déplacer les commandes sur une page ou même vers une autre page du Centre de Contrôle. Contrairement à la nouvelle page d'accueil d'iOS 18, il y aura toujours une grille, et les icônes se déplaceront pour remplir les espaces vides.

Nouveautés du Centre de Contrôle Apple

Pour accéder à ces pages, on peut les parcourir lentement ou utiliser un nouveau balayage continu pour toutes les faire défiler. Ce n'est pas certain à quel point cela sera utile, mais cela semble amusant.

Il est particulièrement appréciable qu'Apple facilite enfin la recherche et l'ajout de nouvelles commandes. Quand on veut ajouter l'Enregistrement d'Écran dans iOS 17, il faut ouvrir les Réglages de l'iPhone, descendre jusqu'au Centre de Contrôle, puis sélectionner l'Enregistrement d'Écran (ou une autre commande à ajouter).

Dans iOS 18, il sera possible d'ajouter de nouvelles commandes à l'intérieur du Centre de Contrôle, et on pourra les trouver de la même manière que pour les déplacer en maintenant le Centre de Contrôle ouvert jusqu'à ce qu'un petit message "Ajouter une commande" apparaisse en bas de l'écran. Cela donne accès à une vaste Galerie de Commandes mais ajoute aussi une boîte de recherche, qui sera un moyen encore plus facile de trouver des commandes.

Le Centre de Contrôle d'iOS 18 offrira également enfin la possibilité d'ajouter des commandes tierces. Naturellement, les développeurs d'applications devront les concevoir, mais les possibilités sont nombreuses. Les fonctionnalités préférées des applications seront à portée de main, juste à côté de la lampe de poche.

Apple étend également certaines de ces options en dehors du Centre de Contrôle. Il sera possible de changer et de supprimer des icônes utilitaires, comme la caméra et la lampe de poche, depuis l'écran de verrouillage (peut-être préfère-t-on le lecteur de QR Code à la place). Il sera même possible de toutes les supprimer pour un look totalement épuré.

Parmi tous ces changements, le plus notable pourrait être que cela concerne tous les iPhone supportant iOS 18. Il n'y a pas besoin d'Apple Intelligence ou d'un téléphone spécial et plus puissant. Cela signifie que tous les iPhone depuis l'iPhone 12 bénéficieront de cette refonte du Centre de Contrôle.

C'est un petit baume pour apaiser la douleur de ne pas profiter de l'Apple Intelligence, non ?