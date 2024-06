Les AirPods Pro 2 bénéficient de 5 mises à jour gratuites dans iOS 18 - voici les détails

Apple a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour les modèles AirPods, dans le cadre de son événement WWDC 2024, au cours duquel elle a également annoncé iOS 18. La mise à jour logicielle de l'iPhone apportera ces améliorations aux AirPods. Attendez-vous donc à les recevoir en septembre 2024, comme c'est généralement le cas pour les nouveaux logiciels (en même temps que l'iPhone 16).

Aucune d'entre elles n'est particulièrement époustouflante, mais elles ressemblent à de très belles améliorations de la qualité de vie - bien que trois d'entre elles ne concernent que les AirPods Pro 2 pour le moment, tandis que l'une d'entre elles concernera également les AirPods 3 et les AirPods Max, et que la dernière devrait bénéficier à tous les AirPods.

1. Isolation de la voix

La plus intéressante est l'isolation vocale, qui reprend le type de compétences en calcul audio utilisées pour rendre l'annulation active du bruit des AirPods Pro 2 si performante, et l'applique à l'élimination du vent et de tout autre bruit fort autour de vous pendant que vous parlez.

Dans la démonstration d'Apple, une femme marchant dans une ville avec des bruits de construction et de circulation autour d'elle était réduite à néant à l'autre bout du fil, comme si elle se trouvait dans une pièce calme. Évidemment, nous réservons notre jugement sur l'exactitude de cette démonstration jusqu'à ce que nous puissions l'essayer nous-mêmes. Cette fonction nécessite la puce H2, qui ne se trouve actuellement que dans les AirPods Pro 2, et qui est donc exclusive à ces écouteurs.

2. Interactions avec Siri

Lorsque vous utilisez les AirPods, Siri vous pose parfois des questions ou vous indique que quelqu'un vous appelle. Si vous possédez des AirPods Pro 2, vous pourrez répondre silencieusement à Siri en hochant la tête dans l'affirmative ou en secouant la tête dans la négative. Cela ne change pas la donne, et l'utilisation principale est certainement d'accepter ou de rejeter des appels sans parler, mais il ne fait aucun doute que les gens trouveront cela utile dans d'autres cas, et cela pourrait être génial pour l'accessibilité. Cependant, cette fonction nécessite apparemment la puce H2 et est donc exclusive aux AirPods Pro 2.

3. L'audio spatial dans les jeux

Apple propose aux développeurs de jeux d'exploiter la technologie Audio spatiale personnalisée des AirPods 3, AirPods Max, AirPods Pro d'origine et AirPods Pro 2. Plutôt que de limiter l'Audio Spatiale aux films et à la musique, vous pourrez désormais jouer avec un son 3D suivi par la tête. C'est idéal pour les jeux qui créent une grande atmosphère ou pour les jeux d'action dans lesquels vous devez suivre ce qui se passe autour de vous.

4. Connectivité à faible latence

Apple affirme que ces « mises à jour des AirPods réduisent également de manière significative la latence audio » - ce qui est une excellente nouvelle pour les jeux, où l'on veut entendre les choses au plus près de ce qui se passe à l'écran. L'idée est que cela profitera à tous les AirPods, bien qu'Apple affirme que « lorsqu'ils utilisent les AirPods Pro, les joueurs bénéficient désormais de la meilleure latence audio sans fil qu'Apple ait jamais offerte pour les jeux mobiles » - cette affirmation est faite en utilisant les AirPods Pro 2 avec l'iPhone 15 Pro Max.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

5. Meilleure qualité vocale dans les jeux

Les AirPods Pro 2 prennent désormais en charge l'audio 16 bits et 48 kHz de meilleure qualité pour l'audio en jeu. Votre voix devrait donc être plus naturelle et vos interlocuteurs devraient être en mesure de distinguer plus clairement ce que vous dites. Cela fera-t-il une grande différence ? Nous verrons bien, mais l'isolation vocale pourrait être la fonction la plus utile si vous jouez à l'extérieur.

Qu'en est-il du nouveau matériel AirPods ?

Comme prévu, aucun nouvel AirPods n'a été annoncé lors de la WWDC. Mais au moins, ces fonctionnalités (ainsi que les dernières mises à jour des AirPods Pro 2, comme le mode de transparence adaptative et, bien sûr, la connectivité USB-C) seront probablement intégrées aux AirPods 4 et aux AirPods Max 2, lorsqu'ils apparaîtront.