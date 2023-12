iOS 17.2 est disponible - voici 7 nouvelles fonctionnalités, dont Journal et la vidéo spatiale

iOS 17.2, la deuxième mise à jour itérative d'iOS 17, est désormais disponible au téléchargement sur tous les iPhone plus récents que l'iPhone XR.

Cette dernière mise à jour du système d'exploitation méga populaire d'Apple intervient moins de deux mois après le lancement d'iOS 17.1. Elle apporte de nouvelles améliorations aux fonctionnalités de base de l'iPhone ( on pense à iMessage et au bouton d'action), ainsi qu'une poignée de toutes nouvelles apps (Journal !).

Nous présentons ci-dessous sept des meilleures fonctionnalités d'iOS 17.2 à essayer dès maintenant.

L'application Journal

(Image credit: Apple)

Parmi les mises à jour d'iOS 17.2, la principale est une toute nouvelle application, Journal, qui transforme votre iPhone en un journal intime qui recueille des souvenirs. Elle vous permet d'enregistrer vos pensées quotidiennes sous forme de texte, de photos, de vidéos ou même d'audio. Mais l'application crée également des suggestions et des prompts personnalisés grâce à l'apprentissage automatique de l'appareil, vous encourageant à consigner vos pensées en fonction de vos photos récentes, de vos séances d'entraînement, des endroits que vous avez visités et bien plus encore.

Toutes les entrées du Journal sont synchronisées avec iCloud, ce qui vous permet d'accéder aux mêmes notes sur d'autres appareils Apple, et l'application vous permet également de verrouiller et de marquer les éléments particulièrement importants.

Nouvelles options pour le bouton d'action

(Image credit: Apple)

Apple a introduit le bouton d'action personnalisable avec l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, et il s'est déjà avéré être un ajout extrêmement utile à l'arsenal de l'iPhone. iOS 17.2, cependant, ajoute encore plus de fonctionnalités au bouton d'action grâce à Translate.

Désormais, d'une simple pression sur un bouton, votre iPhone peut lancer une session de traduction dans l'Île dynamique, ce qui vous permet de traduire rapidement des phrases étrangères sans avoir à démarrer l'application Translate (ou toute autre application de traduction concurrente). Tout se fait sur l'appareil grâce au moteur neuronal de l'iPhone, si bien que vous n'avez pas à craindre que votre voix soit téléchargée sur les serveurs d'Apple. Vamos !

Enregistrement de vidéos spatiales

(Image credit: Apple)

iOS 17.2 apporte quelques améliorations utiles à l'appareil photo de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max - une vitesse de mise au point améliorée pour le téléobjectif, entre autres - mais la plus grande nouveauté est la possibilité d'enregistrer des vidéos spatiales en 3D sur votre iPhone, en préparation du futur casque Vision Pro d'Apple.

En gros, vous pouvez désormais capturer des séquences en 3D - en utilisant uniquement les caméras principale et ultra-large de votre iPhone - qui pourront ensuite être visionnées en plusieurs dimensions via le premier casque de réalité mixte d'Apple.

Bien sûr, vous ne pourrez pas encore visionner ces vidéos dans l'environnement 3D prévu, car le casque Vision Pro n'a pas encore été lancé - il devrait arriver début 2024 - mais avec iOS 17.2, Apple donne néanmoins aux utilisateurs d'iPhone l'occasion de préparer le terrain pour son produit imminent à 3 499 $ (aux États-Unis. Prix encore méconnu en France).

(Image credit: Future / Apple)

Annoncée par Apple en décembre 2022, la validation des clés de contact (CKV) fait enfin son apparition dans la version 17.2 d'iOS. Selon la société, cette nouvelle fonctionnalité de sécurité permet aux "utilisateurs confrontés à des menaces numériques extraordinaires - comme les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme et les membres du gouvernement - [de] vérifier davantage qu'ils n'envoient des messages qu'aux personnes qu'ils souhaitent contacter".

En d'autres termes, iMessage dispose désormais d'une couche de sécurité supplémentaire au-delà du chiffrement de bout en bout, ce qui rend l'écoute de vos conversations plus difficile pour les fouineurs.

Mises à jour iMessage

(Image credit: Apple)

L'application Messages a également été mise à jour à plusieurs niveaux. Une flèche de rattrapage (dans le coin supérieur droit d'un fil de messages) vous permet désormais d'accéder facilement à votre premier message non lu dans une conversation, et une nouvelle option d'autocollant dans le menu contextuel vous permet d'ajouter un autocollant directement à une bulle. Vous pouvez également ajuster la forme du corps de votre Memoji.

Mises à jour de l'application météo

En ce qui concerne la météo, l'application météo d'Apple bénéficie de quelques améliorations pratiques dans iOS 17.2. Les quantités de précipitations vous permettent désormais de connaître les conditions horaires de pluie et de neige pour les 10 prochains jours, et de nouveaux widgets incluent les précipitations de l'heure suivante, les prévisions quotidiennes, les heures de lever et de coucher du soleil, ainsi que les conditions actuelles telles que la qualité de l'air, l'effet de serre et la vitesse du vent.

Pour mieux vous préparer aux prévisions de vent, l'instantané de la carte des vents vous permet d'évaluer rapidement les régimes de vent et d'accéder à la superposition de la carte des vents animée, et le calendrier interactif de la lune vous permet de visualiser facilement la phase de la lune pour n'importe quel jour du mois à venir.

Amélioration d'AirDrop

La fonctionnalité AirDrop semble s'améliorer à chaque mise à jour itérative d'iOS, et iOS 17.2 ne déroge pas à la règle. Désormais, vous pouvez partager des cartes d'embarquement, des billets de cinéma et d'autres titres de transport en rapprochant deux iPhones à l'aide de la fonction de partage Bluetooth d'Apple.

