iOS 17.1 arrive bientôt - voici les 4 principales mises à jour pour votre iPhone

La première mise à jour significative d'iOS 17 est presque là, avec iOS 17.1 qui, selon les rumeurs, arrivera au plus tard le mardi 24 octobre. Si votre iPhone est capable d'exécuter iOS 17, alors il sera également éligible à iOS 17.1 : il fonctionnera sur les iPhones 2018 ainsi que sur tous les iPhone sortis depuis.

Cela signifie quelques goodies et mises à jour supplémentaires avec lesquels jouer, et nous avons sélectionné les plus importantes dans la liste ci-dessous. Outre les fonctionnalités que nous avons mises en avant, il y aura de nombreux correctifs de sécurité et corrections de bugs - y compris, nous l'espérons, des correctifs pour résoudre les problèmes de brûlure d'écran et les mystérieuses réinitialisations de l'iPhone.

1. Personnalisation du mode veille de l'iPhone

Le mode veille transforme votre iPhone en horloge de chevet pendant qu'il est en charge - il peut afficher l'heure et la date, par exemple, ou une sélection de photos de la galerie du téléphone. Il est disponible sur tous les iPhone compatibles avec iOS 17, mais il fonctionne mieux avec les écrans toujours allumés des modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, ainsi que des modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Le mode veille a été introduit avec iOS 17, mais iOS 17.1 ajoute une autre option de personnalisation, qui permet de contrôler le moment où il s'éteint : Automatiquement (lorsque la pièce est sombre et que votre iPhone n'est pas utilisé), Après 20 secondes ou Jamais. Vous trouverez ces options en choisissant Écran puis Affichage dans les réglages d'iOS.

Le mode veille est mieux contrôlé avec iOS 17.1 (Image credit: Future)

2. Favoris Apple Music

Apple Music vous permet actuellement d'ajouter des artistes à vos favoris, mais cette fonctionnalité sera étendue aux chansons, aux albums et aux listes de lecture dans la version 17.1 d'iOS. Tous les morceaux que vous avez précédemment "aimés" dans l'interface d'Apple Music (c'est-à-dire ceux pour lesquels vous avez appuyé sur l'icône en forme de cœur) seront convertis en Favoris.

La mise à jour iOS 17.1 facilitera également l'ajout de chansons à vos favoris grâce à quelques modifications de l'interface. Vous pourrez par exemple ajouter une chanson à vos favoris en appuyant sur le bouton représentant une étoile dans le widget de l'écran de verrouillage. Il y aura également un bouton similaire sur l'écran de lecture en cours, et les favoris seront également accessibles à partir de la section Bibliothèque.

3. Transferts AirDrop

Un autre changement apporté par iOS 17.1 est une amélioration des transferts AirDrop : vous pourrez poursuivre les transferts sur les réseaux Wi-Fi ou cellulaires, une fois qu'ils ont été lancés. Cela signifie que vous n'aurez plus besoin de rester à côté de quelqu'un pendant une longue période pour envoyer un grand nombre de fichiers.

Après l'arrivée de la mise à jour, vous verrez un nouvel élément dans Général > AirDrop dans les Paramètres qui active les transferts sur les réseaux cellulaires - les transferts sur Wi-Fi devraient se déclencher automatiquement si vous vous déplacez hors de portée d'AirDrop.

La version 17.1 d'iOS offrira davantage d'options pour l'écran de verrouillage (Image credit: Future)

4. Photos de l'écran de verrouillage d'iPhone

Il existe une option appelée Photo Shuffle que vous pouvez utiliser sur l'écran de verrouillage de votre iPhone : vous pouvez la trouver en appuyant et en maintenant enfoncé l'écran de verrouillage, en appuyant sur le bouton plus, puis en sélectionnant Photo Shuffle.

Pour l'instant, vous ne pouvez utiliser que les galeries fournies par Apple - basées sur des thèmes, des photos choisies dans votre galerie Photos - ou une sélection d'images que vous choisissez manuellement. Dans iOS 17.1, vous pourrez choisir des albums spécifiques pour la lecture aléatoire, ce qui vous offrira une option de personnalisation supplémentaire très utile.