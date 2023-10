iOS 17.0.3 pourrait être la cause de mystérieux arrêts nocturnes de certains iPhones

De nombreux utilisateurs signalent que leur iPhone s'éteint mystérieusement pendant plusieurs heures au cours de la nuit. Pour l'instant, on ne sait pas exactement quelle est la cause de ce problème, ni s'il est lié à la récente mise en œuvre d'iOS 17.

Il est difficile d'évaluer l'ampleur du problème, mais il est certain qu'il se produit : des rapports ont été publiés par MacRumors, 9to5Mac et Reddit. Les utilisateurs doivent saisir leur code PIN lorsqu'ils se réveillent (ce qui suggère qu'un redémarrage a eu lieu) et remarquent également un écart de plusieurs heures dans le graphique de santé de la batterie d'iOS.

Vous pouvez voir s'il y a un trou dans le graphique sur votre propre iPhone en ouvrant Réglages, puis en appuyant sur Batterie. S'il n'y a pas de lignes vertes sur le graphique pour les premières heures du matin, alors vous avez également été touché par cet étrange bug.

Pour l'instant, Apple n'a pas officiellement reconnu le problème et n'a pas non plus annoncé de solution. Si votre iPhone redémarre de manière aléatoire pendant votre sommeil, il n'y a donc pas grand-chose à faire. Vous pouvez toutefois régler votre alarme matinale sur un autre appareil, juste pour être sûr.

Pas encore d'explication d'Apple

Le problème semble affecter plusieurs téléphones, et n'est donc pas limité au nouvel iPhone 15. Sur le plan logiciel, la plupart des personnes concernées semblent utiliser iOS 17.0.3. Il est donc possible que la dernière mise à jour soit en cause, mais tous les rapports n'indiquent pas la version d'iOS, ce qui rend difficile toute certitude.

Diverses explications ont été avancées par les fins limiers de l'internet, avec des suggestions allant d'une sorte de gestion agressive de la mémoire à des paramètres de batterie connexes tels que la charge optimisée.

La plupart des plaintes concernent des personnes qui disent avoir eu la même expérience sans donner de détails supplémentaires, ce qui signifie qu'il n'est pas facile de voir un modèle dans ce qui se passe - mais cela vaut vraiment la peine de garder un œil sur la situation.

Le plus probable est qu'Apple corrige ce bug dans la prochaine mise à jour d'iOS. Il y a quelques jours, un correctif a été publié pour les problèmes de surchauffe de l'iPhone 15, alors espérons qu'il n'y aura pas d'autres problèmes logiciels à gérer.