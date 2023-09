Le problème de surchauffe de l'iPhone 15 Pro d'Apple ne se règlera pas sans sacrifices

Les iPhone 15 Pro récemment lancés par Apple sont largement plébiscités pour leur vitesse, leurs nouvelles fonctionnalités et leur appareil photo de pointe, mais plusieurs utilisateurs se sont également rendus sur Internet pour signaler d'inquiétants problèmes de surchauffe.

"Jeeez mon iPhone 15 Pro Max est presque trop chaud pour être touché pendant la charge rapide en ce moment", a écrit Ian Zelbo de 9to5Mac dans un récent post X. "Je pensais que les gens exagéraient sur les performances, mais non, ce n'est pas super". De la même manière, Revengus, un adepte des fuites chez Apple, a écrit : "C'est de la folie. L'iPhone 15 Pro peut atteindre des températures de 48 degrés. Apple fire dragon".

Ces incidents de surchauffe ne semblent pas isolés, mais il convient de noter que nous n'avons pas rencontré d'augmentation excessive de la température lorsque nous avons testé le dernier téléphone phare d'Apple dans le cadre de notre test de l'iPhone 15 Pro Max (notre test de l'iPhone 15 Pro est toujours en cours). En revanche, nous avons rencontré des problèmes de surchauffe en testant le dernier téléphone standard d'Apple dans le cadre de notre test de l'iPhone 15. Alors, que se passe-t-il ?

Selon l'analyste Apple chevronné Ming-Chi Kuo, ces incidents n'ont rien à voir avec la nouvelle puce A17 Pro d'Apple, qui est le premier processeur mobile à utiliser un processus plus petit de 3 nm. "Mon enquête indique que les problèmes de surchauffe de la série iPhone 15 Pro n'ont rien à voir avec la gravure 3 nm de TSMC", a écrit Kuo dans un billet de blog. C'est logique, puisque l'iPhone 15 standard utilise une puce A16 Bionic de dernière génération.

Au lieu de cela, Kuo note que, pour l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, spécifiquement, "la cause principale est plus probablement les compromis faits dans la conception du système thermique [des téléphones] pour atteindre un poids plus léger, comme la réduction de la zone de dissipation de la chaleur et l'utilisation d'un cadre en titane, qui a un impact négatif sur l'efficacité thermique".

En d'autres termes, Apple a peut-être échangé des caractéristiques de refroidissement efficaces contre un design léger impressionnant pour l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max (maudits soient les côtés en titane !).

Le design en titane de l'iPhone 15 Pro Max pourrait être à l'origine de sa mauvaise efficacité de refroidissement (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Heureusement, M. Kuo s'attend à ce que le géant de la technologie apporte une solution à ces problèmes de surchauffe par le biais de mises à jour logicielles. Mais il note également qu'une telle démarche pourrait se faire au détriment de la puissance : "Les améliorations pourraient être limitées à moins qu'Apple ne réduise les performances du processeur" (c'est-à-dire la fréquence d'horloge de son chipset A17 Pro).

Dans ce cas, la nouvelle puce d'Apple n'offrira pas tout à fait le même niveau de performance que celui promis lors du lancement de l'iPhone 15. Les différences seront probablement négligeables pour la plupart des propriétaires d'iPhone 15 Pro. Mais il est néanmoins significatif qu'Apple doive finir par étrangler son chipset A17 Pro pour rectifier un problème qu'elle a elle-même créé.

Kuo ne mentionne pas le problème de surchauffe de l'iPhone 15 standard dans son dernier billet de blog, mais les plaintes à ce sujet semblent moins nombreuses. Néanmoins, nous resterons à l'écoute d'un correctif pour ce téléphone, puisque nous avons nous-mêmes connu une surchauffe sur l'iPhone 15 standard.