iOS 17.1 va corriger le problème de "brûlure de l'écran" de l'iPhone 15 Pro Max

Bien que nous n'ayons trouvé aucun problème d'écran à déplorer dans notre test de l'iPhone 15 Pro Max, de nombreux propriétaires du modèle le plus cher de l'iPhone 15 ont remarqué des problèmes de brûlure sur l'écran de leur téléphone - des problèmes que la version 17.1 d'iOS est censée résoudre.

Comme l'ont remarqué MacRumors et d'autres, la prochaine mise à jour logicielle mentionne un correctif pour les problèmes qui "peuvent entraîner une persistance de l'image d'affichage", ou une brûlure de l'écran. Elle n'est pas encore disponible pour tout le monde, mais elle a été envoyée aux bêta-testeurs et aux développeurs.

La persistance de l'image, ou brûlure d'écran, est le fait de voir de légers vestiges de ce qui a été affiché précédemment à l'écran. C'est un problème qui existe depuis longtemps sur les écrans OLED et qui se produit souvent sur les téléviseurs à écran, par exemple, où les logos des chaînes "brûlent" sur l'écran parce qu'ils sont diffusés en permanence.

Ces dernières années, le problème s'est atténué grâce aux progrès réalisés dans le domaine du matériel et des logiciels, et il n'est potentiellement problématique que si vous affichez une image fixe sur un écran OLED pendant une période prolongée. Néanmoins, des signes de brûlure - textes et icônes fantômes - ont été repérés sur certains écrans de l'iPhone 15 Pro Max.

Apple travaille déjà sur ce problème avec iOS 17.1

Apple n'explique pas en détail comment ces problèmes de persistance d'image ont été résolus, mais les propriétaires de téléphones seront soulagés de savoir qu'une solution logicielle est disponible. Selon des rapports publiés sur Reddit et ailleurs, Apple remplaçait auparavant les téléphones des personnes touchées par le problème de brûlure.

Si votre iPhone présente des signes de brûlure, nous vous recommandons de patienter jusqu'à la sortie d'iOS 17.1, afin de vérifier si elle a un effet sur le problème. Si le problème persiste, contactez directement Apple.

L'iOS 17.1 n'apporte rien de très spectaculaire. Des améliorations mineures ont été apportées aux transferts AirDrop, au mode Veille et à l'application Apple Music, avec notamment des options permettant d'enregistrer des albums et des listes de lecture favoris, ainsi que des chansons.

Selon les autorités de régulation en France, où le patch logiciel corrigera les problèmes de fréquence radio sur l'iPhone 12, la mise à jour iOS 17.1 devrait être disponible d'ici le mardi 24 octobre, et s'appuiera sur toutes les nouvelles fonctionnalités que nous avons déjà vues dans l'iOS 17.