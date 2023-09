Apple : l’iPhone 12 bientôt interdit en France ?

Très attendu, l’ iPhone 15 a été révélé officiellement le 12 septembre dernier et sera disponible en précommande à partir du 15 septembre prochain. Celui-ci est enfin doté d’un port USB-C . Et si l'abandon du port Lightning serait un désastre pour les iPhone 11, 12 et 13 , l'iPhone 12 rencontre actuellement un problème bien plus grave. En effet, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) a déclaré que l'appareil émet des rayonnements électromagnétiques au-delà de la limite réglementée.

L'ANFR a d’ailleurs ordonné à Apple de cesser de vendre l'iPhone 12 en France jusqu'à ce qu'il corrige le problème. Heureusement, selon l’agence, celui-ci pourrait être corrigé facilement via une simple mise à jour logicielle. Quoi qu’il en soit, l'ANFR aurait menacé d'envoyer des agents dans les magasins Apple afin de s'assurer que le modèle n'est plus proposé aux clients.

Apple : le gouvernement pourrait rappeler des milliers d’iPhone 12

Lancé en 2020, l'iPhone 12 est toujours proposé par Apple dans le monde entier via sa boutique d'articles reconditionnés ou par l'intermédiaire de distributeurs. D’ailleurs, l’entreprise californienne assure que l'iPhone 12 a été certifié par de nombreux organismes internationaux comme étant conforme aux normes mondiales en matière de radiations.

Et pourtant, Jean-Noël Barrot, ministre délégué à l'économie numérique, a déclaré que si Apple ne prenait pas de mesures dans les deux semaines, il était prêt à "ordonner le rappel de tous les iPhone 12 en circulation".

L'ANFR a récemment testé plus d’une centaine de smartphones afin de vérifier le débit d'absorption spécifique (DAS) de chaque appareil. Celui-ci désigne la quantité d'énergie radiofréquence absorbée par le corps à partir d'un émetteur. L’agence a ainsi pu constater que l'iPhone 12 présentait un DAS supérieur à la limite autorisée par les règles de l'UE.

Toutefois, les conclusions françaises pourraient différer de celles d'autres régulateurs nationaux. En effet, l'ANFR évalue le rayonnement avec une méthode qui inclut le contact direct avec la peau, sans couches telles que des vêtements, entre l'appareil et l'utilisateur. Affaire à suivre, donc.