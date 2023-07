iOS 17 : la bêta 3 se dévoile et révèle de nombreuses nouveautés

iOS 17, qui devrait être lancé en octobre prochain, apportera un nombre considérable de nouvelles fonctionnalités. C elui-ci vous permettra notamment de retrouver votre Apple Watch grâce à votre iPhone . Et même si trois options bien pratiques ne seront pas disponibles au lancement , dont le sideloading, iOS 17 vous permettra de connaître le temps de téléchargement estimé des applications via l'App Store. Apple vient donc de lancer la bêta 3 d'iOS 17 et, avec elle, un lot considérable de nouvelles fonctionnalités.

Concernant la gestion de vos photos, dans l'album "Récemment supprimées", Apple a apporté des modifications à l'interface. En effet, au lieu de boutons distincts pour la suppression et la récupération, il y a maintenant une petite icône de menu à trois points en bas de l'écran. Il suffit maintenant d'appuyer sur cette icône afin de faire apparaître les options de récupération et de suppression.

iOS 17 : le lancement de la bêta publique est imminent

Apple a également retravaillé l'interface de l'application "Santé” et “Bien-être mental". Les couleurs correspondant aux différentes émotions ont été modifiées, tandis que les boutons et l'arrière-plan correspondent désormais au choix de l'humeur. De plus, il est désormais possible d'activer des rappels pour enregistrer les humeurs à intervalles réguliers.

Apple Music bénéficie également d'une nouvelle option. En effet, l'application permet d'afficher les crédits d'une chanson en tapant sur l'icône à trois points située à côté d'une chanson en cours de lecture. Il est donc possible de facilement consulter la liste des artistes interprètes, des artistes compositeurs et de tous ceux qui ont participé à la production.

Avec la bêta 3 d'iOS 17, Apple met également à jour l'application "Home". Concernant les systèmes d'éclairage qui prennent en charge plusieurs couleurs et tons, il existe désormais des options prédéfinies en bas de l'interface pour changer rapidement de couleur.

Apple a promis de lancer la bêta publique d'iOS 17 en juillet 2023. Son arrivée semble donc imminente. La version 1.0 d'iOS 17 devrait être officiellement lancée à l'automne prochain, selon Apple.