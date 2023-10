iPhone 15 Pro : Son bouton "Action" pourrait bientôt être un atout en voyage

Le bouton Action de l' iPhone 15 Pro et de l' iPhone 15 Pro Max peut faire beaucoup de choses, grâce aux nombreuses fonctionnalités disponibles pour ce bouton personnalisable. Aujourd'hui, nous pouvons ajouter un autre outil à la liste, et il pourrait être parfait pour vous aider lorsque vous êtes en vacances à l'étranger.

Cela ne figure pas dans les notes officielles d'Apple pour la version bêta d'iOS 17.2, mais comme l'a repéré 9to5Mac , le bouton d'action a été doté d'une nouvelle fonctionnalité : la traduction. Cela signifie qu'en appuyant rapidement sur le bouton, vous pouvez commencer à traduire n'importe quel texte, parole ou image directement depuis votre iPhone.

Mieux encore, le bouton d'action lance une session de traduction dans le Dynamic Island , au lieu d'ouvrir l'application Translate elle-même. Cela devrait rendre les choses un peu plus rapides et plus faciles lorsque vous êtes en déplacement.

Tout se fait sur l'appareil grâce au moteur neuronal de l'iPhone, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier de la transmission de votre voix aux serveurs d'Apple.

Un bouton d'action qui fait ses preuves

(Image credit: Future)

Ce nouvel ajout au bouton d'action signifie qu'il devrait bientôt être capable d'effectuer l'une des dix tâches différentes. Ces tâches sont les suivantes :

Activer ou désactiver le mode silencieux (par défaut)

Lancer un mode Focus

Ouvrir l'application Appareil photo

Allumer la lampe de poche

Enregistrer un mémo vocal

Ouvrir l'application Magnifier (Loupe)

Exécuter un raccourci

Lancer une fonction d'accessibilité

Ne rien faire

Et maintenant, commencez à traduire

Malgré cette liste de possibilités, le bouton d'action reste quelque peu limité, car il ne peut effectuer qu'une seule action à la fois. Vous ne pouvez pas, par exemple, appuyer deux fois sur le bouton pour effectuer une autre action. Bien que certains utilisateurs astucieux aient trouvé le moyen de lui attribuer plusieurs actions, il ne s'agit pas d'un comportement par défaut.

Néanmoins, Apple étant manifestement disposé à doter le bouton d'action de nouvelles fonctionnalités, il est permis d'espérer qu'il devienne plus puissant au fil du temps. L'ajout de la possibilité d'exécuter différentes tâches en fonction du nombre de fois que vous appuyez sur le bouton pourrait vraisemblablement être activé par une mise à jour logicielle, nous gardons donc l'espoir de voir d'autres améliorations à une date ultérieure.

Quoi qu'il en soit, le bouton d'action est certainement plus utile que l'ancien bouton de mise en sourdine. Espérons maintenant qu'Apple continuera à le développer avec de nombreuses idées nouvelles et intéressantes.