iOS 17.4 : la mise à jour d'Apple permettrait de prolonger la longévité de la batterie de l'iPhone 15

Apple va modifier l'affichage des informations relatives à la batterie sur l'iPhone 15 dans le cadre de la mise à jour iOS 17.4, en remplaçant le menu "État de santé de la batterie et recharge" par un menu État de la batterie élargi et des sous-menus plus détaillés.

Parmi les changements apportés par le nouveau menu, le pourcentage de capacité maximale de la batterie est remplacé par un rapport sur l'état de la batterie, le bloc d'alimentation étant qualifié de "normal" si la batterie fonctionne comme prévu.

Les utilisateurs pourront également accéder à une analyse détaillée du nombre de cycles de charge effectués. D'autres informations utiles, notamment la date de fabrication de la batterie et la date de sa première utilisation, sont également incluses - ces détails étaient auparavant enfouis dans la page À propos, dans Réglages.

Apple a également approfondi les tests de la série iPhone 15 et affirme désormais que ses batteries devraient conserver 80 % de leur capacité maximale (ou plus) après 1 000 cycles de charge, au lieu de 500, comme indiqué lors du lancement. Les iPhones plus anciens sont toujours censés conserver environ 80 % de leur capacité après 500 cycles de charge.

Les cycles de charge sont désormais affichés sur l'écran de l'état de la batterie dans iOS 17.4 (Image credit: Apple)

Comme nous l'avons mentionné, la nouvelle fonctionnalité ne sera déployée que sur l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max pour l'instant ; cependant, Apple teste également certains modèles plus anciens, ce qui laisse présager une augmentation du nombre de cycles de charge sur d'autres iPhones à l'avenir.

Les paramètres d'optimisation de la charge de l'iPhone 15 restent inchangés et devraient contribuer à préserver la santé de la batterie au fil du temps, en apprenant les habitudes d'utilisation de l'utilisateur et en limitant la charge au-delà de 80 % (si cette option est activée), réduisant ainsi le temps pendant lequel la batterie reste en charge.

Cette mise à jour bienvenue est actuellement en version bêta et, bien que la date exacte de sortie d'iOS 17.4 n'ait pas encore été confirmée par Apple, elle aura lieu en mars de cette année, dans le cadre d'une vaste mise à jour et d'une série de changements requis par les nouvelles réglementations de l'Union européenne au titre de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act, DMA).

La version 17.4 d'iOS devrait inclure une série de nouvelles fonctionnalités, notamment des améliorations de la protection contre les appareils volés et de nouveaux emojis, qui auront un impact sur une plus large gamme d'iPhones.

Bien que les puces utilisées dans les téléphones soient de plus en plus économes en énergie, Apple ou tout autre fabricant de téléphones ne peut pas faire grand-chose pour améliorer l'autonomie et les performances de la batterie, car toutes les batteries se dégradent avec le temps et l'utilisation.

La durée de vie de la batterie d'un téléphone dépend de nombreux facteurs, notamment des paramètres activés ou désactivés (des fonctions telles que l'affichage permanent et les mises à jour d'applications par le biais de la téléphonie cellulaire, par exemple). Le chargement optimisé de la batterie peut contribuer à prolonger la durée de vie de la batterie, mais si elle cesse de fonctionner correctement, elle devra peut-être être remplacée par Apple ou un fournisseur de services agréé Apple.